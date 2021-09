Facebook versinkt in Skandalen: Neuer Boykott steht kurz bevor

Mehrere gemeinnützige Organisationen bereiten Boykott-Kampagnen gegen Facebook vor. Wie das amerikanische Magazin Axios berichtet, könnten viele Werbepartner sich bald von Facebook distanzieren. Eine ähnliche Boykott-Aktion hatte es bereits im Sommer 2020 gegeben.

Geduldete Verbrechen und belastete Kinder

Das Unternehmen Facebook, das seit Jahren mit Skandalen zu kämpfen hat, sieht sich aktuell mit einer Lawine an Vorwürfen konfrontiert, die vor allem auf Recherchen des Wall Street Journal zurückgehen. In den sogenannten "Facebook Files" hatte die Zeitung interne Dokumente aus dem Facebook-Konzern ausgewertet, welche Gründer Mark Zuckerberg und andere Entscheider bei Facebook belasten.

Die Vorwürfe im Einzelnen:

Facebook weiß seit Jahren, dass die Facebook-App Instagram Millionen Mädchen psychisch belastet. Statt dagegen vorzugehen, wurde das Problem heruntergespielt.

Facebook betreibt ein geheimes Programm namens "XCheck", das es bestimmten Accounts de facto erlaubt, Facebooks Regeln zu umgehen. Millionen Personen und Seiten haben demnach keine Konsequenzen zu befürchten, wenn sie etwa zu Gewalt aufrufen oder andere Nutzer belästigen.

In vielen Entwicklungsländern ist Facebook ein wichtiges Werkzeug für Kriminelle: Menschenhandel, Organhandel und Gewalt gegen ethnische Minderheiten werden im Nahen Osten und Afrika mit Hilfe von Apps des Facebook-Konzerns betrieben. Obwohl Facebook-Mitarbeiter auf das Problem aufmerksam gemacht haben, hat das Unternehmen bislang kaum darauf reagiert.

Obwohl Mark Zuckerberg angekündigt hatte, auf Facebook nur Fakten zur Corona-Impfung zuzulassen, wurde Facebook von Falschinformationen und Lügen rund um die Corona-Impfungen überschwemmt. US-Präsident Joe Biden warf dem Unternehmen sogar vor, für den Tod von Menschen verantwortlich zu sein.

Facebook verteidigt sich

Leitende Stimmen bei Facebook haben auf die Welle von Kritik und Kontroverse unterschiedlich reagiert. In einer Pressemitteilung namens "Wo das Wall Street Journal falsch liegt" schrieb Facebook-Sprecher Nick Clegg: "Diese Storys charakterisieren das, was wir versuchen zu tun, absichtlich falsch, und unterstellen der Facebook-Führung ungeheuerlich falsche Motive."

Zudem verwies Facebook darauf, bereits über 13 Milliarden Dollar in Sicherheitsfragen investiert zu haben.

Zeigt Facebook bald mehr positive Nachrichten über sich selbst?

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg selbst reagierte auf jüngste Vorwürfe in der New York Times mit Sarkasmus. Anstatt auf die Vorwürfe einzugehen, korrigierte er in einem Facebook-Post den Bericht nur in einem Punkt: Ein Wasser-Sportgerät, auf dem er sich filmen ließ, sei kein "elektrisches Surfbrett", wie es in der New York Times stand, sondern ein "Hydrofoil".