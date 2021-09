Facebook und WhatsApp kooperieren mit Faktencheckern

Am 26. September ist es soweit - Deutschland wählt. Damit sich vorab so wenig Falschinformationen wie möglich verbreiten, hat WhatsApps Mutterkonzern Facebook bereits ihm August angekündigt, mit der Faktencheck-Redaktion der globalen Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP) zusammenarbeiten zu wollen.

Am Donnerstag hat das Unternehmen nun bekannt gegeben, das Anti-Fake-News-Programm auszubauen. In Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung und mehreren Medienunternehmen, wie beispielsweise den Faktencheckern von "Correctiv" soll servicebasiert und gezielt gegen Falschmeldungen vorgegangen werden.

Nutzer können Faktencheck anfordern

Als größte Neuerung wird Facebook nun die technische Schnittstelle von WhatsApp, die Business-API des Chat-Dienstes, für die Faktenchecker der Nachrichtenagentur AFP und die von "Correctiv" öffnen. Wenn Nutzerinnen und Nutzer auf fragwürdige Informationen stoßen, können sie diese in Form einer WhatsApp-Nachricht an die entsprechenden WhatsApp-Kanäle von AFP und "Correctiv" schicken und erhalten im gleichen Chat einen Faktencheck zurück. Über folgende Nummern sind die Factchecker per WhatsApp zu erreichen:

• AFP: + 49 172 2524054

• Correctiv: +49 151 17535184

Weiterhin werden im Zuge der Bundestagswahl auch anderweitig Informationsangebote für alle, aber insbesondere für jeweils ältere und jüngere Nutzer und Nutzerinnen bereitgestellt. So sollen Manipulationsversuche im Vorfeld der Bundestagswahl erschwert werden. Zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung startet Facebook beispielsweise die Kampagne "Du hast die Wahl", mit der die Medienkompetenz aller Bürgerinnen und Bürger erhöht werden soll.

"Wir geben dort praktische Hinweise darauf, wie Falschnachrichten identifiziert werden können", Facebook zur Kampagne "Du hast die Wahl"

Speziell an jüngere Nutzerinnen und Nutzer richtet sich eine Instagram-Kampagne des unabhängigen Recherchezentrums "Correctiv", die am Montag, dem 06. September, an den Start gegangen ist. Älteren Zielgruppen wiederum bietet Facebook in Zusammenarbeit mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und Dagmar Hirche, Unternehmerin und Gründerin des Vereins "Wege aus der Einsamkeit", eine dreiteilige Videoserie zum Thema Falschinformationen an.

Dabei wird ein Mitglied des dpa-Faktenchecker-Teams Ratschläge zum Umgang mit Falschinformationen aus den Bereichen Politik, Nachrichten und Gesundheit geben. WhatsApp gilt laut einer Umfrage der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Hamburg unter Expertinnen und Experten als wichtigstes Social-Media-Netzwerk für die Verbreitung von Desinformation.

Eine von mehreren Maßnahmen

Die angekündigten Aktionen sind nicht die ersten Maßnahmen von Seiten des Messenger-Dienstes gegen die Verbreitung von Fake News. Bereits 2019 führte WhatsApp eine Weiterleitungskennzeichnung für Nachrichten ein: Den Doppelpfeil. Das Symbol soll darauf aufmerksam machen, dass eine Nachricht bereits mehr als fünfmal weitergeleitet wurde.

Nutzer erkennen so, dass die Meldung in den meisten Fällen nicht von einem persönlichen Kontakt stammt. Auch lassen sich Nachrichten mit Doppelpfeil-Symbol nur noch einzeln an einen Chat weiterleiten. Das soll die schnelle Verbreitung von Artikeln mit fragwürdigem Wahrheitsgehalt eindämmen.

2020 kam eine Websuche im Kampf gegen Falschmeldungen hinzu. So öffnet WhatsApp nach Zustimmung den Internetbrowser und führt eine Google-Suche durch. Der auf Englisch verfügbare Chatbot stammte vom International Fact-Checking Network des Poynter Instituts (IFCN). Es ging dabei um einen automatisierten Faktenprüfer-Service. Der Chatbot erhält nun Gesellschaft durch den oben beschriebenen Faktencheck-Service, an dem nun reale Personen beteiligt sind.