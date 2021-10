Facebook-Ausfall: Die Krise in der Krise

Es läuft nicht rund für Facebook. Seit Wochen wird der Konzern von immer neuer Skandalen erschüttert. Da ist nicht nur die Sache, dass Facebook seit Jahren weiß, dass Instagram bei jungen Frauen und Mädchen zu psychischen Problemen führt. Da ist auch dieses geheime Programm namens "XCheck", eine Art institutionalisierte Zwei Klassen-Gesellschaft. Anders als alle Otto-Normal-User müssen Millionen Elite-Nutzer demnach keine Konsequenzen befürchten, wenn sie etwa zu Gewalt aufrufen oder andere Nutzer belästigen.

Und dann sind da noch die drastischen Geschichten, wonach Facebook in den Ländern des Globalen Südens dazu verwendet wird, um Menschenhandel und Organhandel zu betreiben und Auftragskiller zu engagieren. Facebook wusste von alldem - und Facebook war‘s egal.

Dass diese Versäumnisse einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden sind, ist vor allem der Whistleblowerin Frances Haugen zu verdanken. Die 37-jährige ehemalige Facebook-Mitarbeiterin soll am Dienstag vor dem US-Kongress auftreten. Facebook selbst reagiert bislang mit einer Mischung aus Starrköpfigkeit und Hilflosigkeit auf die Vorwürfe.

Eine Panne mit Symbolkraft

Vor diesem Hintergrund war der mehrstündige Ausfall der Facebook-Dienste fast schon symptomatisch für die schwierige Situation, in der sich der Konzern gerade befindet. Es war zwar nicht der erste Ausfall dieser Art, so waren beispielsweise bereits am 13. März 2019 Instagram und Co. für mehrere Stunden offline. Aber es war der vermutlich längste und kompletteste Ausfall der Firmengeschichte.

Über einen Zeitraum von etwa sieben Stunden ging nichts mehr, es gab keine neuen Bilder auf Instagram, keinen Newsfeed auf Facebook, keine Nachrichten auf WhatsApp oder dem Facebook Messenger. Direkt betroffen sollen auch die Mitarbeiter des Konzerns gewesen sein, die aufgrund der Störung nicht mehr in ihre Büros gelangten und auf Dienste der Konkurrenz ausweichen musste, um sich überhaupt verständigen zu können.

Die Nutzer der Facebook-Dienste wiederum suchten Zuflucht bei Twitter, was der Kurznachrichten-Konzern genüsslich auf die Schippe nahm.

Facebook-Kritik von Snowden und Ocasio-Cortez

Auf Twitter trendeten die Hashtags #facebookdown #whatsappdown und #internetshutdown, wobei vor allem letzterer auf die problematische Tatsache verweist, dass Facebook in vielerlei Hinsicht zu einem Synonym für das Internet geworden ist. Und so wurde der Zusammenbruch der Facebook-Dienste auch zum Anlass genommen, Kritik zu üben an der Monopolstellung des Konzerns und seiner damit einhergehenden Macht.

So prangerte beispielsweise Edward Snowden die Marktmacht von Facebook an. Der NSA-Enthüller Snowden schrieb, der gleichzeitige Ausfall der drei Dienste mache überaus deutlich, dass sich der US-Senat mit einer Aufspaltung beschäftigen sollte.