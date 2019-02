Facebook stellt umstrittene Onavo-App ein

Anderthalb Jahre hatte Facebook nun schon Ärger mit seiner Onavo App. Die App bot dem Nutzer ein kostenloses VPN, um zum Beispiel an Flughäfen oder Hotels sicher in offenen WLANs zu surfen. Dadurch, dass jeglicher Traffic über die Server von Facebook geschickt wurde, konnte der Konzern so sehen, welche Dienste bei den Nutzern wirklich beliebt sind. So hat Facebook herausgefunden, dass Snapchat bei Teenagern durch die Decke geht – und als Snapchat-CEO Evan Spiegel einer Übernahme durch Facebook nicht zustimmte, haben die blauen Seiten die Funktionalitäten von Snapchat eben in ihre Services eingebaut.

Erst vor einem halben Jahr musste Facebook seine Onavo-App aus dem App Store nehmen. Denn Apple waren die Geschäftspraktiken von Onavo nicht geheuer: Die App verstoße gegen die Datenschutzbestimmungen, die Apple seine Entwickler unterschreiben lässt.

25 Dollar für die Komplettdurchleuchtung

Wenn die App also seit einem halben Jahr nicht mehr im App Store ist, warum heißt es dann heute, dass Facebook Onavo endgültig aufgibt? Weil der Konzern das Programm im Geheimen weiterbetrieben hat. Wie das Online-Nachrichtenportal Techcrunch vor wenigen Wochen berichtete, wurde der Onavo-Code weiterverwendet: in einer App namens Facebook Research. Nutzern wurde 25 Dollar geboten, damit sie sich diese App installieren, die dann fleißig protokolliert hat, welche Dienste man sonst noch nutzt und den gesamten Internet-Traffic der Nutzer überwacht hat. In den App Store hat Facebook diese App nicht gestellt, sondern privat vertrieben. Mit einem sogenannten Developer Certificate. Dieses Zertifikat stellt Apple großen Firmen aus, damit diese Software auf die Smartphones der Mitarbeiter spielen können, die nicht für den App Store vorgesehen ist: Busfahrpläne der Mitarbeiterbusse, das Kantinen-Menü der Facebook-Kantine, usw.

Wie weit gehen für mehr Nutzerdaten?

Dass Facebook Teenagern 25 Dollar gibt, damit diese sich eine App installieren, die sie überwacht, ist in diesem Zertifikat nicht vorgesehen. Deshalb hat Apple den blauen Seiten vor wenigen Wochen das Zertifikat entzogen. Facebook gelobte Besserung, Apple stellte den Zugang wieder her.

Mit dem Verzicht auf Onavo und Facebook Research mag zwar das Kapitel beendet sein, die Geschichte ist aber noch nicht an ihrem Ende. Sie zeigt nicht nur, wie zu welchen Schritten die Tech-Giganten bereit sind, um einen kleinen Vorsprung vor der Konkurrenz zu haben, und wie sehr der Konzern nun daran interessiert ist, sein Image aufzupolieren. Sie zeigt auch, dass Apples App Store keine neutrale Plattform ist. Der Hebel, den Apple hier in der Hand hat, ist riesig. Nun hat Facebook die Schlacht verloren, aber der Krieg der Big Five, der könnte bald erst losgehen.