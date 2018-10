Facebook stellt smarten Lautsprecher "Portal" vor

Schon länger machen Gerüchte die Runde, Facebook arbeite an einem Stück Hardware. Was der Konzern aber genau vorhat, das war bislang nicht bekannt. Nun herrscht Klarheit: Facebook möchte auf dem Markt der Smart-Speaker mitmischen. Gerade hat der Konzern unter dem Markennamen "Portal" zwei Geräte vorgestellt, über die man per Video untereinander kommunizieren kann. Erscheinen soll Portal in den USA bereits im November, wann die Geräte nach Deutschland kommen, ist noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass es Portal in zwei Größen geben soll: Die einfache Variante soll in den USA 199 Dollar kosten, die größere Version hingegen 349 Euro.

Portal hat zahlreiche Zusatzfunktionen

Neben der Videotelefonie sollen die Geräte auch über ganz konventionelle Funktionen verfügen. So soll es möglich sein, Musik-Streaming-Dienste über Portal zu nutzen oder sich Videos auf dem Gerät anzusehen. Auch das Steuern von smarten Glühlampen per Sprachbefehl oder das Abspielen von Wetterberichten soll Portal erlauben. Nettes Gimmick: Der Videospeaker lässt sich als eine Art Bilderrahmen benutzen und zeigt einem Informationen von seinem Facebook-Account an, etwa Geburtstage.

Portal, ein Alptraum für Datenschützer?

Gerade im datenschutzsensiblen Deutschland dürften Facebook-Hardware-Pläne auf ein gewisses Misstrauen stoßen, schließlich hat Facebook in der letzten Zeit immer wieder wegen Datenskandalen für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Das Mikrofon des Geräts soll sich laut dem Hersteller aber auf Knopfdruck abschalten lassen, zudem liefert Facebook eine kleine Kappe mit, mit der man die Kamera abdecken kann.