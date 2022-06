Facebook stellt sich gegen den Versand von Abtreibungspillen

Nachdem der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche gekippt hat, haben zahlreiche Bundesstaaten schärfere Abtreibungsgesetze angekündigt oder bereits eingeführt. So haben etwa Alabama, Kentucky und Oklahoma bereits umfassende Abtreibungsverbote in die Wege geleitet. Wer in diesen Staaten eine Abtreibung ersucht oder durchführt, kann mit hohen Gefängnisstrafen belegt werden — selbst wenn die Schwangerschaft aus einer Vergewaltigung entstanden ist. Landesweit waren Frauen dagegen auf die Straße gegangen, Befürworter der strengen Regelungen feierten dagegen das Urteil.

In vielen Staaten ist die Rechtslage aber noch unklar, insbesondere was die Weitergabe und Einnahme von Medikamenten angeht, mit denen ein Schwangerschaftsabbruch herbeigeführt werden kann. Abtreibungspillen könnten nun — wenn auch in vielen Bundesstaaten offiziell verboten — vielfach per Post verschickt werden.

Gelöschte Beiträge, verwarnte Accounts

Eine Recherche des Online-Magazins Motherboard hat nun gezeigt, dass Meta, der Mutterkonzern von Facebook und Instagram, wohl Beiträge sperrt, in denen Nutzer Abtreibungspillen zum Versand anbieten — auch in Staaten, in denen Abtreibungen erlaubt sind.

Weitere Medienberichte bestätigen die Praxis, dass Beiträge mit Wortlauten wie "Wenn du mir deine Adresse gibst, schicke ich dir Abtreibungspillen zu" in kürzester Zeit gelöscht werden. Auch werden die Accounts verwarnt, die diese Posts verfassen.

Unklare Standards bei Facebook

Facebook zufolge verstoßen Angebote für Abtreibungspillen gegen die Nutzungsstandards für "Waffen, Tiere und andere regulierte Waren".

Allerdings scheint Facebook diese Standards nicht einheitlich durchzusetzen. So wurden wortgleiche Beiträge wohl nicht gesperrt, wenn das Wort "Abtreibungspillen" durch "eine Waffe" oder "Schmerzmittel" ersetzt wurde.

Das Unternehmen erklärte die offensichtlichen Diskrepanzen bei der Durchsetzung dieser Richtlinie nicht. Meta-Sprecher Andy Stone bestätigte am Montag in einem Tweet, das Unternehmen werde Nutzern nicht erlauben, auf seinen Plattformen Arzneimittel zu verschenken oder zu verkaufen. Es werde jedoch Inhalte zulassen, die Informationen darüber teilten, wie jemand Zugang zu Pillen erhält. Stone räumte einige Probleme bei der Durchsetzung dieser Politik auf den Meta-Plattformen ein, zu denen auch Facebook und Instagram gehören. "Wir haben einige Fälle von falscher Durchsetzung entdeckt und korrigieren diese", twitterte er.