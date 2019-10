Facebook startet News-Service - und sorgt bereits für Ärger

Auch unter US-Journalisten sorgte die Einbeziehung von Breitbart als vertrauenswürdige News-Quelle in "Facebook News" für Irritationen. Darauf angesprochen, wies Facebook-Chef Mark Zuckerberg darauf hin, dass man nun einmal verschiedene Blickwinkel anbieten wolle.

Facebook zunehmend unter Druck

Das soziale Netzwerk gerät nicht nur in der EU zuletzt verstärkt unter Druck. Auch in den USA werden vermehrt Kritik und Regulierungsvorschläge bis hin zu Zerschlagungsforderungen laut. So kritisieren liberale Größen wie die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Elisabeth Warren oder die linke US-Abgeordnete und Polit-Hoffnungsträgerin Alexandria Ocasio-Cortez öffentlichkeitswirksam, dass Facebook politische Werbeanzeigen ungeprüft veröffentlicht, da Populisten so gezielt Lügen und Übertreibungen verbreiten können.

Anderseits kritisieren Konservative wie Trump und republikanische Angeordnete in den USA Facebook seit Jahren dafür, ihre Meinungen zu diskriminieren. So wurde Facebook bei seinem letzten Versuch, Medienbeiträge redaktionell auszuwählen, bereits Voreingenommenheit zugunsten liberaler Positionen vorgeworfen.

In Deutschland werden zuletzt vor allem Hass-Kommentare, Hetze und Beleidigungen als Probleme sozialer Netzwerke wie Facebook wahrgenommen. Die Bundesregierung will daher dafür sorgen, dass Hass-Inhalte nicht nur gelöscht, sondern auch bei den Behörden gemeldet werden. In Bayern haben sich Medien und Justiz bereit darauf verständigt, strafrechtlich relevante Inhalte von Facebook & Co. freiwillig den Behörden zu melden, auch der BR beteiligt sich daran.

Kritik reißt nicht ab

Der Druck auf Facebook und seinen Gründer scheint zudem aktuell nicht gerade kleiner zu werden. So wurde ein Brief von 250 Facebook-Mitarbeitern an Mark Zuckerberg öffentlich, in dem sie fordern, politische Werbung auf Facebook stärker zu kontrollieren, da die Plattform sonst zur Waffe für Politiker werden könne.

Auch "New York Times"-Kolumnist Thomas L. Friedman kritisierte am Dienstag: Facebook-Chef Zuckerberg sei, mit seiner Weigerung gegen Lügen in politischer Facebook-Werbung vorzugehen, gerade dabei, zusammen mit Trump und seinen Verbündeten, Amerika zu zertrümmern. "Ich hatte weder während dem Kalten Krieg, noch während Vietnam, noch während Watergate mehr Angst um mein Land", schreibt Friedman.