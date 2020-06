Facebook-Seite von Kretschmann nach Angriffen offline

Nach Drohungen und Beleidigungen auf der Facebook-Seite von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat das Staatsministerium die Seite vorübergehend vom Netz genommen. Die Seite sei nach Veröffentlichung des jüngsten Podcasts des Grünen-Politikers am Freitagabend ununterbrochen von sogenannten "Corona-Rebellen und Verschwörungsideologen" angegriffen worden, teilte die Pressestelle des Staatsministeriums mit.

"Im Sekundentakt posteten die Nutzerinnen und Nutzer zahlreiche Falschaussagen, Verschwörungserzählungen, Drohungen, Beleidigungen und andere strafrechtlich relevante Inhalte." Pressestelle des baden-württembergischen Staatsministeriums

Kommentare im Sekundentakt

Insgesamt gingen in 20 Stunden weit mehr als 4.000 Kommentare der "Störer" ein, wie es hieß. An einer sachlichen Diskussion sei keiner der Störer interessiert gewesen, hieß es. Vielmehr hätten sie auch andere Nutzer massiv attackiert. Ein normaler Betrieb der Seite sei nicht mehr möglich gewesen.

Reaktion auf Youtube-Podcast

Kretschmann hatte sich am Freitag auf Youtube in seinem Podcast dafür entschuldigt, dass er kürzlich trotz der Corona-Vorschriften am Berliner Flughafen Tegel kurz keinen Mundschutz getragen habe, weil er im Wartebereich Süßigkeiten gegessen habe. Auch die AfD hatte Kretschmann deshalb vor einigen Tagen angegriffen und unter #Heuchler geschrieben. Kretschmann "scheinen die eigenen Regeln weniger zu jucken. Die Bürger kommen sich bei solchem Verhalten zu Recht verhöhnt vor", schrieb zum Beispiel Beatrix von Storch auf Twitter.