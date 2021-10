Facebook Papers: Das steht in den Enthüllungen

Es ist der vorläufige Höhepunkt der Skandale rund um den Social Media-Giganten Facebook: Die Whistleblowerin Frances Haugen hat mit ausgewählten Medien und US-amerikanischen Behörden eine Sammlung von Facebook-internen Dokumenten geteilt. Die als "Facebook Papers" oder "Facebook Files" bezeichneten Dokumente zeichnen ein Bild eines Konzerns voller Widersprüche und Krisen - der aber trotz allem kräftige Profite einfährt.

Das sind die Vorwürfe gegen Facebook

Bereits in den letzten Wochen wurde bekannt, dass Facebook interne Informationen zurückhielt, denen zufolge die Facebook-Tochter Instagram vor allem für Mädchen schnell zur psychischen Belastung werden kann. Auch hatte das Unternehmen bestimmten "wichtigen Persönlichkeiten" bewusst erlaubt, gegen die Facebook-Regeln zu verstoßen.

Nun stoßen durch die "Facebook Papers" neue Vorwürfe dazu: Wie Silicon Valley-Insider Casey Newton berichtet, hat Facebook die Länder, in denen es aktiv sind, nach Priorität sortiert. Die in der höchsten Prioritätsstufe - darunter die Vereinigten Staaten - wurde besonders darauf geachtet, gegen Hassrede und Volksverhetzung vorzugehen. Doch die allermeisten Länder der Welt wurden in die unterste Stufe sortiert - und damit vernachlässigt. Während Facebook die Geschehnisse in den USA sorgfältig überwacht, hat Facebook in einigen Entwicklungsländern nicht einmal die Nutzungsrichtlinien in die Landessprache übersetzt. Das alles vor dem Hintergrund, dass Facebook in Ländern wie Äthiopien und Myanmar vorgeworfen wird, nationalistische und mörderische Kampagnen toleriert und verbreitet zu haben.

Ein weiteres Thema betrifft das Verstecken von Likezahlen auf Instagram. Facebook hatte mehrmals angekündigt, Likezahlen unter Instagram-Posts in Zukunft nicht mehr anzuzeigen, um für die User den psychischen Druck zu reduzieren. Jedoch war das außerhalb einiger Tests nie umgesetzt worden. Die Facebook Papers erklären nun: Die Tests hatten ergeben, dass Nutzer, die Like-Zahlen nicht sehen können, die App weniger benutzen. Das hatte zu weniger Werbeeinnahmen geführt.

Facebook sorgt sich um die Zukunft

Facebook-intern machen ganz andere Dinge Sorgen: Dass die Facebook-Nutzerbasis immer älter wird. Jugendliche und junge Erwachsene in den Industrienationen nutzen die App immer weniger - gelten aber für Facebooks Werbegeschäftsmodell als besonders relevant. "Die meisten jungen Erwachsenen sehen Facebook als einen Ort für Menschen zwischen 40 und 60", hieß es im Frühjahr 2021 in einer internen Präsentation. Und auch Instagram, die eigentlich jüngere Alternative, verliert immer mehr Raum an TikTok und Snapchat.

Bei der Vorstellung der jüngsten Quartalsberichte am Montag kündigte Mark Zuckerberg gegenüber Investoren Maßnahmen an, um das zu ändern. Vor allem Instagram sollte sich in Zukunft klarer an den Bedürfnissen junger Erwachsener ausrichten, sagte er Berichten zufolge.

Die Profite stimmen

Trotz schlechter Presse - und eines stundenlangen Ausfalls Anfang des Monats - stieg der Kurs der Facebook-Aktie gestern weiter an. Grund sind die vorgestellten Quartalszahlen: Facebook konnte die Erwartungen von Analysten leicht übertreffen, und konnte eine um zwölf Prozent höhere Zahl monatlicher User vorweisen als im gleichen Quartal ein Jahr zuvor.