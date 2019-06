Facebook-Mitarbeiter sehen ihr Unternehmen zunehmend kritisch

Bislang galten die Mitarbeitenden von Facebook als sehr loyal. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg rangierte auf der Beliebtheitsskala über viele Jahre unter den Top-Ten amerikanischer Unternehmenslenker. Das hat sich nun verändert. Zuckerberg ist laut einer Mitarbeiterbefragung des Bewertungsportals Glassdoor von Platz 16 im vergangenen Jahr auf Platz 55 abgestürzt. Bei Glassdoor können Mitarbeitende ihre Unternehmensleitung anonym bewerten.

60 Stunden die Woche und mehr

Facebook Angestellte bemängeln vor allem die Unternehmenskultur. Es gebe keine einheitliche Linie. Außerdem wird eine hohe Arbeitsbelastung von 60 Stunden pro Woche und mehr kritisiert. Beliebtester Unternehmenschef in den USA ist derzeit Pat Gelsinger, er ist Chef des Software-Unternehmens VMware. An zweiter Stelle steht Charles Butt der die texanische Supermarktkette H-E-B leitet und an dritter Stelle kommt Lynsi Snyder. Sie ist die Chefin der Burger Kette In-N-Out Burger.