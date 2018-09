Facebook: Hackerangriff trifft 50 Millionen Nutzer

Bei Facebook hat man den Datenklau Anfang der Woche entdeckt. Hacker hatten offenbar eine Schwachstelle im Programmiercode des Netzwerks gefunden. Damit sollen sie Zugang zu mehr als 50 Millionen Nutzerkonten gehabt haben. Das Problem sei inzwischen behoben worden, sagte Facebook-Chef Mark Zuckerberg.

Facebook teilte mit, man könne derzeit weder sagen, woher der Hackerangriff kam noch welches genaue Ausmaß er gehabt habe. Rund 90 Millionen Nutzer wurden heute aus Sicherheitsgründen aus dem Netzwerk ausgeloggt.

Schlechter Zeitpunkt

Der Hackangriff kommt für Facebook zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Seit Monaten steht das soziale Netzwerk wegen seines leichtsinnigen Umgangs mit den Daten seiner Nutzer in der Kritik. Viele Politiker in den USA und in der EU sind der Meinung, dass Facebook zu mächtig geworden ist. Erst im April war bekannt geworden, dass ein britisches Datenanalyse-Unternehmen rund 87 Millionen Nutzerdaten aus dem Netzwerk heruntergeladen hatte.