Immer mehr Unternehmen schließen sich Facebook-Boykott an

Als Facebook 2012 an die Börse ging, schmückte sich der Konzern noch mit der Unterstützung von Ben & Jerry’s. Jostein Solheim, der CEO der Eismarke, erklärte damals potentiellen Investoren, wie praktisch Facebook zum Erreichen eines Werbepublikums sei: "Wir arbeiten an einer ganzheitlichen Beziehung zu unserer Community. [...] Und eine Plattform zu haben, die uns großangelegte Konversationen und Feedback ermöglicht... Das ist es, was Facebook so überzeugend macht."

Marken boykottieren Facebook

Heute sieht die Situation deutlich anders aus. Facebook braucht nicht mehr die verbale Unterstützung von Eismarken, um den Finanzmarkt von seinem Geschäftsmodell überzeugen: Der Aktienkurs ist seit dem Börsengang von 38 auf 235 Dollar gestiegen.

Aber ebendiese Unterstützung hat der Konzern auch nicht mehr. Denn Ben & Jerry’s ist Teil eines industrieübergreifenden Facebook-Boykotts - und spielt fürs Erste keine Werbung mehr auf der Plattform selbst und der Facebook-Tochter Instagram aus.