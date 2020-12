Facebook: Bleibt es bei der Klarnamenpflicht?

Am Dienstag entscheidet das Oberlandesgericht München den Fall eines Mannes, dessen Facebook-Konto gesperrt wurde, da er auf der Seite unter falschem Namen unterwegs gewesen war – und dabei auch Hasspostings veröffentlicht hatte. Eigentlich verlangt Facebook, dass die Kunden auf der Plattform unter ihrem echten Namen auftreten.

Hat Facebook den Verdacht, dass ein Nutzer gegen diese "Klarnamenpflicht" verstößt, wird eine Kopie des Personalausweises verlangt und das Konto gegebenenfalls gesperrt. Die Frage, ob Facebook von seinen Kunden verlangen kann, keine Fantasienamen zu verwenden, war schon öfter Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen. Nun also steht die nächste Gerichtsentscheidung an und laut Beobachtern spricht vieles dafür, dass Facebook Recht bekommt.

Klarnamenpflicht oder Identifizierungspflicht?

Eine solche Entscheidung dürfte all diejenigen freuen, die sich von einer Klarnamenpflicht ein zivilisierteres Miteinander in den sozialen Netzwerken erhoffen. So hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) erst im Januar eine Klarnamenpflicht gefordert, ähnlich hatte sich auch der Europapolitiker Manfred Weber (CSU) geäußert.

Andere Politiker lehnen die Klarnamenpflicht ab und befürworten stattdessen eine Identifizierungspflicht. Der Unterschied: Anders als bei einer Klarnamenpflicht dürfen Nutzer bei einer Identifizierungspflicht Fantasienamen verwenden, allerdings müssen sie ihre persönlichen Daten hinterlegen. So soll sichergestellt werden, dass Personen bestimmte Plattformen weitgehend pseudonym nutzen und trotzdem belangt werden können, sollten sie eine Straftat begehen.

Gefahr für Datenschutz und Meinungsfreiheit?

Seit Jahren wird über eine Klarnamenpflicht im Internet diskutiert. Netzaktivisten lehnen die Forderung ab, weil damit der Datenschutz und die Meinungsfreiheit bedroht würden. Schließlich gäbe es viele Foren in denen sehr sensible Dinge besprochen werden, beispielsweise zu Themen wie Gesundheit oder Sexualität.

Auch Wissenschaftler sind skeptisch. Untersuchungen legen nahe, dass durch eine Klarnamenpflicht der Hass nicht weniger werden würde. Und in Südkorea, wo es 2007 eine Klarnamenpflicht gab, sank der Anteil an Hasskommentaren nur minimal. Vielleicht ist die traurige Wahrheit einfach die, dass auch unter echtem Namen beleidigt und gedroht wird und die Hemmschwelle hierbei sehr viel niedriger liegt, als es die Befürworter einer Klarnamenpflicht wahrhaben wollen.