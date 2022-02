Facebook & Instagram: Wir wollen in der EU bleiben!

"Well, good bye then", so kommentierte der Grünen-Politiker Jan-Phillip Albrecht vor einigen Tagen die Meldung, wonach Meta damit drohe Instagram und Facebook in Europa abzuschalten. Albrecht ist Energieminister in Schleswig-Holstein, war aber zuvor Abgeordneter im EU-Parlament und gilt als einer der Architekten der EU-Datenschutzgrundverordnung. Dass er Meta nicht gerade nachtrauern würde, überrascht also nicht. Es war aber nicht nur der 39-Jährige, der sich in den letzten Tagen in diese Richtung geäußert hatte. Bei Meta, so viel ist klar, leidet gerade eben nicht nur der Aktienkurs, das Unternehmen hat außerdem ein gewaltiges Image-Problem.