Ex-Mitarbeiter klagt an: "Google ist vom Weg abgekommen"

Unternehmen sei risikoscheu

Besonders starken Fokus lege man auf Risikominderung. Sie übertrumpfe alles. Es herrsche eine sanfte Friedenskultur, in der es sich nicht lohnt, für etwas zu kämpfen", schrieb Seshadri. "Die Leute, die dazu neigen, für Kunden, neue Ideen oder für Kreativität zu kämpfen, lernen schnell die Nachteile dieses Vorgehens kennen."

Google ist besonders bei KI ins Hintertreffen geraten und macht Fehler

Der von Sundar Pichai geleitete Konzern ist besonders bei der Einführung eines KI-basierten Sprachmodells ins Hintertreffen geraten. Konkurrent Microsoft hat begonnen, den von OpenAI entwickelten Sprachassistenten ChatGPT in seine bislang wenig erfolgreiche Suchmaschine Bing einzubauen.

Dem Google Konzern ist bei der Vorstellung seiner bislang noch nicht veröffentlichen Konkurrenz-Version ein schwerer Fehler unterlaufen, weil sein KI-Bot Bard fälschlicherweise behauptet hatte, dass James Web Weltraumteleskop sei das erste gewesen, das Planeten außerhalb unseres Sonnensystems fotografierte.

Auch der von Microsoft eingesetzte KI-Bot ChatGPT spuckte in der Bing-Suche in den vergangenen Tagen zahlreiche Falschaussagen aus.

Vorwürfe decken sich mit BR-Recherchen

Die Vorwürfe decken sich auch mit den Aussagen gegenwärtiger und ehemaliger Google-Mitarbeitenden, die sich gegenüber dem BR-Studio in San Francisco geäußert haben. Ein ehemaliger Google-Mitarbeitender, der anonym bleiben will, meinte, er habe sein ehemaliges Unternehmen als sehr risikoscheu erlebt. Man fürchte andauernd, in ein schlechtes Licht gerückt zu werden.

ChatGPT übertrumpft Suchmaschinen-Primus

Bis zum Auftauchen von ChatGPT Mitte November 2022 habe man nicht einmal in Erwägung gezogen, ein KI-Tool herauszubringen, das in die Google Suche integriert werden kann. Eine andere Google-Mitarbeitende sagte, in vielen Unternehmens-Bereichen, die sich um Forschung kümmern, gebe es schlechte Strukturen. Kompetenzen seien nicht klar verteilt, es werde unklar kommuniziert. Es gebe kaum richtige Zielvorgaben. Manchmal gehe es schlicht chaotisch zu.