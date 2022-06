"Europol-Masche": Betrugswelle schwappt über Deutschland

Viele haben es in den letzen Wochen erlebt: Eine gewöhnlich wirkende Nummer ruft an, man hebt ab und am anderen Ende der Leitung beginnt eine etwas blecherne Stimme etwas von wichtigen Informationen von Europol zu erzählen, die für für einen hinterlegt seien. Um an die wichtige Information zu gelangen, soll man Tasten drücken. In Wirklichkeit steckt dahinter eine Betgrugsmasche und die einzige Taste, die man drücken sollte, ist die für Auflegen.

Leider immer noch erfolgreich

Denn wie das Bundeskriminalamt schreibt, versuchen die Hintermänner ihre Opfer zu Überweisungen oder Geldübergaben zu drängen oder Informationen zu gewinnen, um später Straftaten zu begehen.

"Europol-Masche" heißt das Ganze deswegen, weil die Anrufer sich meist als Angehörige von Bundeskriminalamt, Europol und Interpol ausgeben. Das soll Seriosität und Autorität vermitteln, aber auch Angst machen und Druck aufbauen.

Vor wenigen Tagen sammelten Kriminelle in Unterfranken an einem Tag mehr als 500.000 Euro ein, in dem sie sich als Ermittler bei meist älteren Menschen ausgaben. Sie forderten "Kaution", um Angehörige ihrer Opfer vor dem Gefängnis zu bewahren.

Selbstschutz: Wachsam bleiben

Die aktuellen "Europol"-Attacken gelten laut "Spiegel" als besonders perfide, weil die Angreifer beim Anrufen offenbar Nummern anzeigen lassen, die authentisch wirken und als deutsche Nummern erkennbar sind.

Schützen kann man sich trotzdem, etwa mit einer gesunden Portion Skepsis. Grundsätzlich gilt, dass Ermittlungsbehörden niemals über das Telefon oder E-Mail Geldforderungen stellen würden. Auch Bargeld-Übergaben gibt es dort nicht.

Übergeben oder überweisen Sie daher auch niemals fremden Menschen Geld oder Wertsachen. Geben Sie auch keine wichtigen Informationen weiter und nennen sie Fremden keine Adressen oder Bankdaten. Klicken Sie auch nicht auf Links in E-Mails oder Nachrichten von unbekannten Absendern.

Kurz gesagt: Wenn Sie einen Anruf oder eine E-Mail bekommen, die sich nicht erwartet haben und deren Absender sie nicht kennen: Ignorieren Sie sie einfach, legen Sie auf oder löschen Sie die Nachricht. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Nachricht authentisch ist, greifen Sie zu Hörer und fragen bei der jeweiligen Behörde nach.