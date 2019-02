Europa-Pässe: Promo-Aktion von "Bilderbuch" mit Botschaft

Politiker verbinden Europa-Pass-Aktion mit Werbung für Europawahl

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze erinnert mit dem Post ihres Europa-Passes an die anstehende Europawahl am 26. Mai: "Diese Wahl wird entscheiden, wie wir die kommenden Jahre und Jahrzehnte in Europa leben werden. Ob wir zusammen für Humanität, soziale Gerechtigkeit und eine Perspektive für junge Menschen einstehen, oder uns zurückziehen in unsere Nationalstaaten."

Justizministerin Katharina Barley, die bei der Europawahl als Spitzenkandidatin der SPD kandidiert, macht ebenfalls mit und kommentiert: "Super Aktion!"