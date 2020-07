16.07.2020, 10:28 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

EuGH kippt Daten-Abkommen zwischen EU und USA

Der Aktivist Maximilian Schrems wehrte sich gegen die Übermittlung seiner Daten durch Facebook Ireland an die Zentrale in den USA. Der EuGH hat ihm nun erneut recht gegeben. Damit kippen die Regeln für Datentransfers aus der EU in die USA insgesamt.