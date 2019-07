EuGH-Urteil im Sample-Streit: Entschieden ist noch nichts

"Das Sampling kann einen Eingriff in die Rechte des Tonträgerherstellers darstellen, wenn es ohne dessen Zustimmung erfolgt" - so steht es in der Pressemitteilung zum Urteil, das der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Montag gefällt hat. Heißt: Wenn Musiker Sequenzen aus Songs anderer Künstlerinnen und Künstler benutzen möchten, brauchen sie dafür deren Erlaubnis.

Allerdings haben die Richter in Luxemburg auch zwei Ausnahmen beschlossen. Keine Erlaubnis zur Verwendung eines Samples braucht man, wenn dieses ein Zitat ist. Also wenn auf den Ausschnitt eingegangen wird, und damit interagiert wird. Auch wenn der Audioschnipsel verändert wird und in nicht wiedererkennbarer Form im neuen Werk auftaucht, braucht der Sampelnde keine Genehmigung. Denn dann, so das Gericht, handelt es sich nicht um eine Kopie des Werks, sondern um ein neues, unabhängiges Stück Kunst. So sei es im Fall Kraftwerk vs. Moses Pelham.

Ein richtungsweisendes Urteil - nach 20 Jahren

1997 hatte der Hip-Hop-Produzent eine wenige Sekunden lange Sequenz aus dem Song "Metall auf Metall" der Band Kraftwerk gesampelt. Hörbar abgeändert und in Endlosschleife geloopt, kann man den Soundschnipsel seit dem im Track "Nur mir" hören, den Moses Pelham damals für die Rapperin Sabrina Setlur produziert hatte.

Ralf Hütter und Florian Schneider-Esleben von Kraftwerk verklagten Pelham daraufhin, da sie ihre Rechte verletzt sahen. Der Fall wanderte über den Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht nun zum EuGH. Und da ist immer noch nicht Endstation.

Trotz des EuGH-Urteils: Der Fall geht weiter

Eine Ende des Streits bedeutet das Urteil von dieser Woche noch nicht. Zwar sieht der EuGH im Fall Pelham keinen Verstoß gegen das Urheberrecht, abschließend muss der konkrete Fall allerdings wieder der Bundesgerichtshof entscheiden - nach Maßgabe der Kriterien, die der EuGH nun aufstellt hat. Das heißt konkret: Die Richter dort werden nun prüfen, ob der Ausschnitt von Kraftwerk im Song von Pelham wiedererkennbar ist oder nicht - oder ob es sich um ein Zitat handelt oder nicht.