EuGH gibt Polizei mehr Möglichkeiten beim Zugriff aufs Handy

Die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation sieht vor, dass die EU-Mitgliedstaaten die Rechte der Bürger beschränken können, sofern das zum Beispiel für die öffentliche Sicherheit notwendig ist. Der Eingriff in den Datenschutz muss allerdings angemessen und verhältnismäßig sein. Dabei wurde bislang der Begriff "schwere Straftat" als Messlatte verwendet. Nach Ansicht des EuGH ist diese Eingrenzung aber nicht zwingend.

Spanische Polizei bekam keine Handydaten

Im konkreten Fall wollte die spanische Kriminalpolizei wegen des Raubs einer Brieftasche und eines Mobiltelefons Zugang zu den Identifikationsdaten der Personen bekommen, die mit dem gestohlenen Handy angerufen worden waren. Es ging um einen Zeitraum von zwölf Tagen ab dem Tatzeitpunkt. Spanische Ermittlungsrichter lehnten dies ab, u. a. mit der Begründung, dass es sich im konkreten Fall um keine schwere Straftat handelte – d. h. nach spanischem Recht, eine Tat, die zu einer Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren führen kann.

Auch Kleinkriminelle können sich nicht mehr auf den Datenschutz berufen

Mit seinem Urteil weist der EuGH jetzt darauf hin, dass der Zugang von Behörden zu gespeicherten Daten, anhand derer der Inhaber einer SIMKarte ermittelt werden kann (Name, Vorname und Adresse) zwar einen Eingriff in die Grundrechte darstellen kann. Der Gerichtshof stuft die Verhütung und Verfolgung von Straftaten aber als höherrangig ein und zwar nun auch explizit dann, wenn es um die Bekämpfung nicht schwerer Kriminalität geht. Das bedeutet für die Polizei auch in Deutschland, dass sie bei kleineren Verbrechen in Zukunft ganz anders vorgehen kann. Wobei hierzulande die unklaren Regeln zur Vorratsdatenspeicherung der Polizei einen Strich durch die Rechnung machen könnten.