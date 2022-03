EU will Messenger-Apps miteinander sprechen lassen

Die Europäische Union hat sich auf eine neue Fassung des Digitale-Märkte-Gesetzes geeinigt: Ein umfassender rechtlicher Rahmen für die Digitalwirtschaft. Dieser soll insbesondere die Macht der großen Tech-Unternehmen einschränken und für mehr Konkurrenzkampf im Netz sorgen.

Messenger sollen miteinander sprechen können

Ein wichtiger Teil des Gesetzes wurde nun festglegt: Messenger-Dienste wie WhatsApp, Facebook Messenger und iMessage sollen sich anderen Messengern gegenüber öffnen müssen. Die Besitzer großer Messenger-Dienste, darunter Apple und Facebook, müssten demnach eine technische Lösung finden, um auch anderen Messengern zu erlauben, Nachrichten auf die eigene Plattform zu senden: etwa von Signal zu WhatsApp.

Diese Idee kennt man schon lange unter dem Namen "Interoperabilität". Bislang agieren Messenger nämlich in der Regel innerhalb geschlossener Systeme. Das hat Vorteile bei der Sicherheit: WhatsApp-Nachrichten sind beispielsweise Ende-zu-Ende-verschlüsselt – eine besonders sichere Verschlüsselungsmethode, die mit Interoperabilität nur schwer umzusetzen wäre.

Gleichzeitig nutzen die Tech-Firmen hinter den Messengern ihren Status aber auch zur Festigung ihrer Marktmacht. Da die meisten User kein Interesse daran haben, ein Dutzend Messenger-Apps zu installieren, nutzen die meisten einfach den, der am verbreitetsten ist – in der Regel den vom größten und mächtigsten Anbieter.

Mehr Freiheit für User

Das Digitale-Märkte-Gesetz soll auch anderswo im Netz seine Spuren hinterlassen. So soll es etwa ein "Recht auf Deinstallieren" geben. Das würde bedeuten, dass Smartphone-Hersteller ihre Geräte nicht mehr mit unnötigen Apps beladen dürfen, die der Nutzer nicht entfernen kann.

Auch sollen die Hersteller von Apps nicht mehr zur Nutzung bestimmter Dienste gezwungen werden. Hier geht es zum Beispiel um Bezahlsysteme in Apps. Aktuell verlangt Apple beispielsweise bei allen Zahlungen innerhalb von Apps eine Provision von 30 Prozent. Durch das Digitale-Märkte-Gesetz müsste Apple gezwungen sein, auch alternative Zahlungswege in Apps zuzulassen, an denen Apple nicht selbst beteiligt ist.

Bis zur Umsetzung wird es noch dauern

Der nun vorliegende Entwurf des Digitale-Märkte-Gesetzes muss noch finalisiert werden. Weitere Änderungen sind somit nicht auszuschließen.

Margrethe Vestager, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, erwartet ein Inkrafttreten des Gesetzes im Herbst. Bis die Tech-Unternehmen wirklich zur Umsetzung der neuen Regeln gezwungen sind, könnte es aber noch deutlich länger dauern. Teilweise müsste die benötigte technische Infrastruktur nämlich erst noch entwickelt werden.