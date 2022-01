EU: Werbung auf Social Media darf nicht mehr diskriminieren

Die Europäische Union hat das "Digitale-Dienste-Gesetz", bzw den "Digital Services Act", auf den Weg gebracht. Nachdem das Europäische Parlament dem Gesetz mit großer Mehrheit zugestimmt hat, tritt nun der Europäische Rat in Verhandlungen über die neuen Regeln für digitale Plattformen und Dienstleister.

Welche Daten dürfen verwendet werden?

Als einer der zentralen Punkte des Gesetzes gilt, dass er Plattformen wie Google, Amazon und Meta daran hindern wird, bestimmte Daten für Werbung zu benutzen.

Werbeanzeigen im Internet können, anders als in der analogen Welt, exakt auf ihr Zielpublikum abgestimmt und dann nur denjenigen angezeigt werden, die genau in das Profil passen: Beispielsweise können Marken und Dienstleister ihre Anzeigen nur Menschen in einem bestimmten Alter oder mit bestimmten Interessen anzeigen.

Mehr Schutz für Randgruppen und Minderjährige

Nun soll es genaue Vorgaben darüber geben, welche Daten für die zielgenauen Werbeanzeigen verwendet werden dürfen. Unter anderem soll es in Zukunft nicht mehr möglich sein, das Social Media-Publikum nach sexueller Orientierung, Hautfarbe, politischer Einstellung und Religion anzusprechen. Bisher könnte ein Unternehmen theoretisch eine Stellenanzeige im Netz bewerben, und dabei einstellen, dass nur Menschen mit einer bestimmten sexuellen Orientierung sie zu sehen bekommen — quasi vorauseilende Diskriminierung.

Noch weiter geht das Gesetz bei Minderjährigen: Für Menschen unter 18 soll Werbetracking in Zukunft komplett verboten sein. Unternehmen dürfen ihnen also keine passgenauen Werbeanzeigen ausspieleln.

Mehr Selbstbestimmung für Nutzer

Außerdem sollen die Nutzer der sozialen Medien mehr Kontrolle über die Inhalte bekommen, die ihnen angezeigt werden. Beispielsweise soll es möglich sein, bestimmte Stichwörter zu löschen, welche eine Plattform über einen gespeichert hat.