EU-Urheberrechtsreform: Was hat sich getan?

Jahrelang wurde heftig darüber diskutiert — Hunderttausende gingen dagegen auf die Straße. Doch im Frühjahr 2019 beschloss das Europäische Parlament die umstrittene Urheberrechtsreform und gab den Mitgliedsstaaten der EU zwei Jahre Zeit, diese in nationales Recht zu überführen. Seit dem 1. August 2021 ist die Urheberrechtsreform nun offiziell in Kraft. Was hat sich seitdem geändert?

Was beschließt die Urheberrechtsreform?

Die Europäische Urheberrechtsreform war ein jahrelang geplantes Projekt mit dem Ziel, das moderne Urheberrecht an die digitale Welt anzupassen. Einzelne Abschnitte der Reform wurden jedoch kritisch aufgenommen. Auf besonders viel Kritik stieß Artikel 13 des Entwurfs. Dieser besagt, dass Internet-Plattformen selbst für Copyright-Verstöße auf ihren Plattformen haften. Dabei reicht es nicht, wenn Urheberrechtsverstöße auf Anfrage geahndet werden, die Plattformen müssen selbst aktiv werden, bereits beim Upload.

Da die großen Internet-Plattformen wie YouTube und Twitter jeden Tag mit Millionen Inhalten geflutet werden, müssten all diese Inhalte automatisch auf Urheberrechtsverstöße gescannt werden — verantwortlich dafür wären die sogenannten Uploadfilter. Diese wären jedoch als Maschinen nicht in der Lage, beispielsweise zwischen einer Urheberrechtsverletzung (verboten) und einer Parodie oder einem Zitat (erlaubt) zu unterscheiden, so die Kritiker.

Netz-Aktivisten fürchteten deshalb im Vorfeld der Reform ein "Overblocking": Ein massenhaftes Sperren eigentlich legaler Inhalte.

Wie ist der Stand?

Im Netz-Alltag hat zumindest dieses Horrorszenario sich bislang nicht bewahrheitet. Die befürchtete massenhafte Sperrung von Bildern und Inhalten blieb — zumindest bislang — aus. War also alles halb so wild?

Das muss man abwarten. Die Urheberrechtsreform ist auch ein halbes Jahr nach ihrem Inkrafttreten immer noch nicht europaweit umgesetzt, und steht auch juristisch auf wackligen Füßen. Das wahre Ausmaß der Reform ist also schwer einzuschätzen.

Viele Staaten haben die Reform noch nicht umgesetzt

Vor sechs Monaten hatten nur vier der 27 EU-Mitgliedsstaaten die Richtlinien umgesetzt, darunter Deutschland. Seitdem sind mit Österreich, den Niederlanden, Irland und Spanien einige weitere Länder dazugekommen — jedoch unterscheiden sich deren Umsetzungen teilweise voneinander. Und der Großteil der EU-Staaten hat die Reform noch überhaupt nicht umgesetzt.

Das bedeutet: Anstatt einer einheitlichen europäischen Richtlinie herrscht in Europa aktuell ein Flickenteppich an verschiedenen Standards und Vorgaben. Die international agierenden Tech-Unternehmen, die von der Richtlinie betroffen sind, wünschen sich aber klare Regeln, die es bislang noch nicht gibt. Sollten diese irgendwann kommen, könnte die Umsetzung der Reform schnell klarere Formen annehmen.

Hinter den Kulissen rumort es

Doch auch wenn die großen Paukenschläge bislang ausblieben, zeigen sich die Auswirkungen der Urheberrechtsreform im Kleinen bereits heute. So ist Facebook nach eigenen Angaben dazu übergegangen, manche Bilder zu Nachrichtenartikeln in bestimmten Ländern nicht mehr anzuzeigen.

Die gefürchteten Uploadfilter sind zudem schon auf vielen Plattformen im Einsatz. YouTube hat beispielsweise sein "Copyright Match Tool" so umgebaut, dass es der Urheberrechtsreform gerecht wird. Nach Angaben von YouTube könne man nun Inhalte in Echtzeit erkennen. Zudem werden Rechteinhabern neue Tools zur Verfügung gestellt, um die Nutzung ihrer Werke zu erkennen.

YouTube und Facebook arbeiten seit Jahren mit eigenen Content-Erkennungssystemen, die bereits dem ähneln, was die EU nun vorschreiben möchte. Diese Systeme, die Urheberrechtsverletzungen ahnden sollen, schlagen jedoch oft fehl. Einem Bericht von YouTube zufolge kam es in der ersten Jahreshälfte 2021 zu mindestens 2,2 Millionen ungerechtfertigten Urheberrechtsbeschwerden gegen User.