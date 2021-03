EU sieht Deutschland als Hauptziel russischer Desinformation

In 700 Fällen haben russische Medien in den vergangenen knapp fünf Jahren Desinformationen über Deutschland verbreitet. Das ist das Ergebnis einer Auswertung der Projekts EUvsDisinfo, das vom Europäischen Auswärtigen Dienst, einer EU-Behörde, betrieben wird.

Andere große EU-Staaten waren laut der Untersuchung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, deutlich seltener betroffen: Frankreich etwa rund 300 mal, Italien 170 mal, Spanien 40 mal. International betrachtet waren jedoch die Ukraine und die USA nochmals deutlich häufiger Gegenstand solcher Desinformationen, die in russischen, oftmals Kreml-nahen oder gar staatlichen Medien, aber auch in Social Media stattfinden.

Von Weltpolitik bis zu Lokalnachrichten

Ein aktuelles Beispiel ist etwa der Themenkomplex um den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny, der im vergangenen Jahr vergiftet, in Deutschland behandelt und nach seiner Rückkehr nach Russland verhaftet wurde. Einiges deutet auf eine Vergiftung im Auftrag der staatlichen Stellen Russlands hin. Russische Medien verbreiteten in diesem Zusammenhang laut EUvsDisinfo gerade in letzter Zeit vermehrt Falschinformationen mit Bezug zu Deutschland. Etwa, dass Nawalnys Frau mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft besitze und kürzlich für "Instruktionen" nach Deutschland geflogen sei.

Neben solchen Falschinformationen zu aktuellen weltpolitischen Ereignissen arbeiten sich russische Medien immer wieder auch an eher lokalen Ereignissen in Deutschland ab. Kürzlich wurde laut EU-Bericht etwa die Tatsache, dass einer in Deutschland lebenden russischen Familie die Kinder entzogen wurden, genutzt. Dahinter stecke Russlandfeindlichkeit, beziehungsweise sei dies gar eine Antwort auf den Fall Nawalny, wird verbreitet oder zumindest gemutmaßt. Kindeswohl-Bedenken deutscher Behörden seien nur ein Vorwand, so russische Medien laut dem EUvsDisinfo-Bericht.

Erwähnt wird in diesem Zusammenhang auch der sogenannte "Fall Lisa". Russische Medien behaupteten 2016, die deutschen Medien und Behörden würden vertuschen, dass die russischstämmige Lisa (13) von Flüchtlingen vergewaltigt worden sei. Es kam bundesweit zu Demonstrationen von Russlanddeutschen und teils auch rechten Gruppen. Auch der russische Außenminister schaltete sich ein. Eine Vergewaltigung gab es jedoch nicht, wie sich später herausstellte.

Aus russischen Medien in die BR24-Kommentare

In den deutschsprachigen Angeboten Kreml-naher beziehungsweise staatlicher Anbieter wie RT Deutsch oder Sputnik werden diese Deutschland-bezogenen Themen eher selten aufgegriffen. Dass aber die Berichte russischer Medien etwa Deutschrussen dennoch erreichen, zeigt zum Beispiel der Fall Lisa.

Über Umwege kommen die Falschinformationen überdies auch in deutsche Blogs oder soziale Medien. Dort werden diese als alternative Wahrheiten präsentiert, die der europäische Mainstream vermeintlich verschweigen möchte. Ein aktuelles Beispiel ist die Behauptung, Alexej Nawalny sei ein Rechtsextremer, die sich auch unter Social-Media-Beiträgen von BR24 findet. Verbreitet wurde sie ursprünglich etwa vom staatlichen russischen Nachrichtenportal Sputnik und in sozialen Medien, wie EUvsDisinfo schreibt. Die Rechtsextremismus-Anschuldigungen gegen Nawalny gehen demnach zurück auf Zitate Nawalnys, die in falschem Kontext und verkürzt dargestellt wurden, und sind laut EUvsDisinfo nicht haltbar - auch wenn Nawalny aus europäischer Sicht durchaus eher konservative Ansichten vertritt.

Ziel von Falschinformation: Zwietracht verbreiten

Solche und andere Desinformationen säen laut EUvsDisinfo Zwietracht und Unsicherheit in Deutschland, Europa und anderen Teilen der Welt. Die russische Regierung betont jedoch immer wieder, dass sie zu Gesprächen und Kooperation bereit sei und gibt sich so als besonnener, friedlicher Partner. "Doppelzüngigkeit" nennen das die EU-Behördenvertreter. Denn herrsche aufgrund der Desinformationskampagnen etwa in Deutschland Uneinigkeit über Nawalny oder die Krim, verschaffe das Russlands Regierenden bessere Chancen, Deutschland gegen andere Staaten oder die ganze EU auszuspielen.

Ein Sprecher der EU-Kommission verweist gegenüber BR24 darauf, dass Nawalnys Behandlung in Deutschland dem Fokus auf das Land zuletzt verstärkt habe. Neu ist er aber nicht: Der russische Staat unterhält mit RT Deutsch und Sputnik bereits seit einigen Jahren deutschsprachige Portale. Und RT Deutsch war laut einer Auswertung aus dem Mai 2020 auch beim Thema Corona schon früh auf Platz 1 der Superspreader von Fake-News.

Die Regierung in Moskau bezeichnete die Vorwürfe aus dem EUvsDisinfo-Bericht als "lächerlich". Das Außenministerium warf dem Westen vor, selbst "Propaganda übelster Prägung" zu betreiben. So sagte Sprecherin Maria Sacharowa. "Es ist natürlich sehr lustig, die Anschuldigungen zu irgendwelchen Desinformationskampagnen zu hören, weil wir selbst nicht einmal hinterherkommen damit, unzutreffende Behauptungen zum Beispiel aus Berlin zu kommentieren."