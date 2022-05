EU-Pläne zur Kontrolle privater Chats stoßen auf Kritik

Ein kontroverser Gesetzentwurf der Europäischen Kommission stößt auf harte Kritik. Sollten die Pläne umgesetzt werden, könnten Anbieter von Chatsoftware wie WhatsApp und iMessage bald dazu gezwungen werden, private Chat-Nachrichten auf Anzeichen von Kindesmissbrauch zu scannen.

Was steht in dem Gesetzentwurf?

Der Vorschlag der Europäischen Kommission betrifft zahlreiche "Online-Dienste". Um Kindesmissbrauch zu bekämpfen, sollen App-Stores, Hosting-Firmen und Social Media-Plattformen an einige neue Pflichten gebunden werden.

Die drastischsten Maßnahmen betreffen Anbieter von Chat-Software wie WhatsApp, iMessage, den Facebook Messenger und Signal. Diese sollen in Zukunft sogenannten "Aufdeckungspflichten" nachkommen. Wenn ein EU-Mitgliedsland einen Plattformanbieter anweist, die privaten Chatverläufe einer Privatperson zu durchleuchten, so müsste der Anbieter Folge leisten und in den Chats nach Hinweisen auf "sexuellen Kindesmissbrauch" oder "Kontaktanbahnungen" suchen.

Der Gesetzentwurf bietet keine genauen Angaben dazu, unter welchen Bedingungen Aufdeckungspflichten verordnet werden können und wer davon betroffen wäre.

Ein Tool zur Massenüberwachung?

In der IT-Sicherheit ist der Gesetzentwurf auf vehemente Kritik gestoßen. "Dieses Dokument ist das furchterregendste, was ich je gesehen habe", schreibt der Kryptographie-Professor Matthew Green auf Twitter. "Es beschreibt den aufwendigsten Apparat zur Massenüberwachung, den wir jenseits von China und der Sowjetunion je gesehen haben."

Der Grund für die Bedenken: Eine Umsetzung des Gesetzentwurf würde eine Infrastruktur aufbauen, mit der jede private Kommunikation zwischen Bürgern sofort an Regierungsbehörden gemeldet werden kann. Zwar soll sich der Einsatz dieser Infrastruktur auf das Thema Kindesmissbrauch beschränken, doch ein einmal etabliertes System könnte leicht zweckentfremdet und für andere Inhalte benutzt werden.

Zudem ist fraglich, ob die Pläne mit der existierenden Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von vielen Chat-Apps kompatibel ist. Um dem Gesetz nachzukommen, könnten Anbieter wie WhatsApp gezwungen sein, die Verschlüsselung von Chats aufzuweichen und damit die Datensicherheit ihrer Nutzer zu gefährden.

Wie geht es weiter?

Gegen den Gesetzentwurf der Europäischen Kommission hat sich bereits breiter Widerstand formiert — beteiligt sind aktuelle und ehemalige EU-Abgeordnete, sowie die Hacker-Aktivisten des Chaos Computer Club. Auch der Social Media-Konzern Meta hat sich gegen das Gesetz ausgesprochen.

Ob das Gesetz in dieser Form kommt, ist noch unklar, da es bis zur Verabschiedung noch einige Hürden vor sich hat. Bürgerrechtler hoffen, das Gesetz bis dahin noch abzuschwächen oder gar ganz verhindern zu können.