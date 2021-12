EU-Parlament will WhatsApp & Co. verbinden: Schöne Idee, aber…

Alle Jahre wieder macht WhatsApp negative Schlagzeilen, mancher droht mit Deinstallation, Messenger-Alternativen berichten von steigenden Nutzerzahlen und wenig später ist alles vergessen. Meist geht es um eine Ankündigung von WhatsApp, laut der es entgegen aller Beteuerungen Daten mit Mutter Facebook teilen will.

An der Marktmacht der früher Facebook-, heute Meta-Tochter hat das nichts verändert. In der aktuellen ARD/ZDF-Online-Studie ist zu lesen, dass rund 80 Prozent der deutschen Bevölkerung über 14 Jahren mindestens wöchentlich WhatsApp nutzen, 70 Prozent täglich. Die Konkurrenten Telegram und Signal kommen auf 3 Prozent tägliche Nutzer, Threema auf 2.

Das heißt auch, Stichwort Netzwerkeffekte: Wer möglichst viele Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, Teamkameraden oder Familienmitglieder per Messenger erreichen will, kommt 2021 um einen WhatsApp-Account kaum herum. Per SMS kann man keine Fotos oder Videos gratis versenden oder Gruppen gründen, per E-Mail nur schlecht übersichtliche Diskussionen führen, in den alternativen Messengern kann man viele nicht erreichen.

Pflicht soll nur für große Anbieter gelten

Nicht zuletzt dagegen will das EU-Parlament mit seinem nun beschlossenen Vorschlag zum Gesetz für Digitale Märkte (DMA) vorgehen. Dort wird eine sogenannte Interoperabilität von Messengern und auch sozialen Netzwerken gefordert. Die verschiedenen Dienste müssen also zusammenarbeiten, sich in gewisser Weise verbinden.

Konkret: Auch Telegram-User sollen WhatsApp-Nutzern eine Nachricht oder Fotos schicken können, ohne einen WhatsApp-Account zu haben. So wie früher eben auch D1-Kunden auch D2-Kunden eine SMS schicken konnten, so ein leicht hinkender Vergleich.

Vor allem die sehr großen Anbieter der Social-Media-Sphäre sollen dazu gebracht werden, ihre Produkte für andere zu öffnen. Erst ab einer gewissen wirtschaftlichen Größe gilt die Vorgabe demnach. Meta, mit Facebook, WhatsApp, Instagram, und Google, etwa mit Youtube, wären jedoch sicher dabei.

Diese großen Player, vom EU-Parlament "Gatekeeper" genannt, sollen es anderen Diensten ermöglichen, sich in ihre großen Produkte einzuklinken: Signal, Threema oder Telegram-Usern soll es also ermöglicht werden, WhatsApp-User zu kontaktieren - und zwar möglichst mit vollem WhatsApp-Funktionsumfang wie Fotos, Videos, Sprachnachrichten, Dateien, Sticker.

Hürden und Skepsis

Was viele, die gerne von WhatsApp loskommen wollen oder es schon seit Langem einsam boykottieren, freuen dürfte, ist aber nicht ohne Fallstricke, Hürden und Probleme. Hier stellen wir einige davon vor.

1. Technische Machbarkeit

Die wohl größte Hürde auf einem Weg hin zu Messengern, die über Grenzen funktionieren, ist die technische Umsetzung. Wie gelangt eine Nachricht von Signal zu WhatsApp und umgekehrt? Die reine Übertragung ist hier nicht das große Problem.

Allerdings werden ja nicht nur rudimentäre Text-Nachrichten ausgetauscht, sondern auch Sticker oder Nachrichten, die nur auf Zeit abrufbar sind - was etwa Telegram, WhatsApp oder Signal anbieten, andere Messenger vielleicht nicht.

Wie sieht es zudem mit Gruppen aus? Könnte eine Nachricht vom Signal-Absender bis zum WhatsApp-Empfänger wirklich Ende-zu-Ende-verschlüsselt werden? Wie werden die Identitäten des Absenders und des Empfängers über Messenger-Grenzen hinweg geprüft, wie etwa der "Tagesspiegel" als Frage aufwirft? Bei WhatsApp meldet man sich mit einer Telefonnummer an, bei Threema wird stattdessen eine Threema-ID erstellt, die den Nutzer identifiziert.

All diese Hintergrund-Systeme, technischen Möglichkeiten aber auch Datenschutzstandards müssten einander angepasst werden, um interoperable Messenger zu erlauben. Das dürfte sehr komplex und sehr aufwändig werden, vor allem auch wegen zu treffender Absprachen, erscheint aber zumindest in der Theorie möglich. Selbst Gruppen und Verschlüsselung sollten, schreibt etwa "Golem", sehr schwer aber machbar sein.

2. Datenschutz und Vertrauen

Es ergeben sich aus diesen Zusammenschlüssen wiederum neue Probleme. Da wäre beispielsweise die Frage, auf welches Datenschutzniveau man sich als Standard einigen würde. Manche Messenger wie Threema oder Telegram werben mit ihrem hohen Niveau an Datenschutz in verschiedenen Formen. Müssten sie sich im Sinne der Interoperabilität auf das Niveau von WhatsApp begeben?

Und selbst wenn nicht: Kann und will man als Nutzer eines bestimmten Messengers allen anderen vertrauen, wie der Podcast "Logbuch Netzpolitik" als Frage aufwirft? Würde der Threema-Nutzer, der sich ja vermutlich aktiv gegen WhatsApp entschieden hat, WhatsApp vertrauen, dass es wirklich nicht auch seine Daten verarbeitet? Würde ein Telegram-User WhatsApp vertrauen, dass es wirklich die Verschlüsselung aufrechterhält, wenn er an einen WhatsApp-Nutzer schreibt? Ein Signal-User, dass die selbstzerstörende Nachricht, die er an einen WhatsApp-Account schickt, sich wirklich löscht? Statt einen einzelnen Messenger zu wählen, dem man seine Daten anvertraut, müsste man einer ganzen Reihe von Messengern und ihrem Zusammenspiel vertrauen - auch WhatsApp.

3. Stärkung der Starken?

Wie "Golem" schreibt, könnte die vom Parlament geplante Reform jedoch ohnehin auch dazu führen, dass sie die Marktmacht von WhatsApp stärkt. Ob zum Beispiel eine direkte Interoperabilität zwischen Signal und Telegram kommen würde, ist nicht ganz klar, da ja nur recht große und umsatzstarke Firmen einen Anschluss für andere zwingend anbieten müssen.

Heißt: Entweder könnten dann also Kunden kleiner Messenger nur den marktmächtigen Teil der anderen Messenger erreichen, vor allem also WhatsApp. Oder aber es entstünde eine Art Erreichbarkeit über Bande: Über WhatsApp als Hub könnten auch Signal- und Telegram-Kunden einander schreiben.

Dies würde jedoch natürlich bedeuten, dass zumindest eine bestimmte Menge an Daten auf dem Weg auch bei WhatsApp vorbeikäme. Auch hier müssen also die Nutzer kleiner Messenger WhatsApp vertrauen, dass es gut mit den Daten umgeht. Tun Sie das, könnten sie aber eigentlich auch gleich zu WhatsApp wechseln.

4. Innovationsverlust?

Der wohl am häufigsten geäußerte Punkt der Skepsis gegenüber der Interoperabilität von Messengern und Social-Media-Plattformen ist jedoch die Befürchtung, dass diese das Ende von Innovationen im Messenger-Bereich wäre. Auch die EU-Vizekommissionspräsidentin Margreth Verstager hat diese Bedenken bereits zum Ausdruck gebracht.

Und tatsächlich: Warum sollte etwa WhatsApp neue Funktionen entwickeln, wenn es sich damit nicht von anderen Messengern absetzen kann, sondern diese Funktionen auch ihnen bereitstellen muss. Zudem müssten, wie angesprochen, Standards definiert werden, damit alle kleineren Messenger angeschlossen werden könnten.

Innovationen wären dann ohne großen Aufwand wohl nur noch innerhalb der Standards möglich und könnten so langsamer werden oder ganz ausbleiben. "Ob diese Standards allerdings wirklich mehr Wettbewerb schaffen oder eher Innovation verhindern, ist eine offene Frage", sagt die "Süddeutsche Zeitung" in einem Artikel zum Thema.

Umsetzung noch unklar

Ob die Interoperabilitäts-Vorgabe am Ende wirklich Einzug in das neue Gesetz für Digitale Märkte hält, ist jedoch ohnehin noch völlig unklar. Bisher handelt es sich um die Position des EU-Parlaments dazu. Das muss jetzt noch mit der diesbezüglich eher skeptischen EU-Kommission sowie mit den EU-Staaten verhandeln.

Deutschlands neue Regierung deutet in ihrem Koalitionsvertrag jedoch Sympathien für gewisse Interoperabilitätsverpflichtungen zumindest an - wenn auch ohne konkret zu werden, wie und in welcher Form.