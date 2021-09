EU: Kommt jetzt das Ladekabel für alle?

Die Diskussionen rund um einheitliche Ladekabel ist bereits mehr als zehn Jahre alt, doch viel hat sich seitdem nicht getan. Das lag vor allem an der mangelnden Durchsetzungskraft der EU und am Widerstand vom Apple. Jetzt aber will die EU die Initiative ergreifen und USB-C als Standard etablieren und zwar nicht nur für Handys und Tabletts, sondern auch für Geräte mit ähnlichen Stromanforderungen, etwa Kopfhörer, Kameras, E-Reader, tragbare Lautsprecher und Fitnesstracker. Gleichzeitig möchte die Kommission verhindern, dass mit jedem neuen Handy ein Ladegerät mitverkauft wird.

Von Apple kommt seit Jahren Widerstand

Heute gibt es drei verschiedene USB-Anschlüsse auf den Markt: Ältere Android-Handys verwenden Micro-USB, neuere den Standard USB-C und Apple verbaut auch in den neusten iPhones den hauseigenen Lightning-Anschluss. Den möchte die Firma auch eigentlich behalten. Mit einer Zwangsabschaffung der Lightning-Buchse am iPhone werde eine große Menge an zusätzlichem Elektroschrott entstehen, argumentiert der Hersteller.

Gut für die Verbraucher und Umwelt

Das Argument der EU: Das Gesetz wird nicht nur den Verbrauchern das Leben erleichtern, sondern etwa 29.000 Tonnen Elektroschrott pro Jahr einsparen.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!