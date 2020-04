EU-Kommission will einheitliche Corona-App

Die EU-Corona-App, wie sie im zwölfseitigen Vorschlag der Kommission beschrieben wird, soll Verschiedenes können: NutzerInnen warnen, wenn sie sich in der Nähe von infizierten Personen befanden, sie danach womöglich in Quarantäne schicken und den Behörden anonymisierte Daten schicken, so dass die sich einen Überblick verschaffen können über die Ausbreitung von COVID-19. Dafür muss die App Smartphones untereinander vernetzen können, sie muss Daten auf dem Smartphone ablegen und Kontakt zu einem zentralen Server herstellen – und das alles ohne die Privatsphäre der Bürger zu verletzen.

PEPP-PT könnte als Muster dienen

In mehreren Ländern wird derzeit bereits an Corona-Warn-Apps mit solchen Funktionalitäten gearbeitet. In Deutschland läuft ein Projekt unter dem etwas sperrigen Namen PEPP-PT. Universitäten und Institute aus acht europäischen Ländern arbeiten gemeinsam daran, darunter auch das Robert-Koch-Institut. PEPP-PT hat zwar auch eine europäische Zielsetzung, ist aber kein offizielles EU-Vorhaben. Trotzdem könnte PEPP-PT als Vorlage für die EU-Corona-App dienen.

Kein App-Wirr-Warr in Europa

Die EU-Kommission versucht mit ihrem Vorstoß, zu verhindern, dass überall in den Mitgliedsstaaten eigene Apps entstehen, die dann alle anders funktionieren und womöglich auch nicht zusammenpassen. Denn um das Corona-Virus über Ländergrenzen hinweg zu bekämpfen, müssen Daten aus den verschiedenen Ländern zusammengebracht werden. Dabei will die Kommission auch Apps verhindern, die gegen EU-Recht verstoßen.

Strikter Datenschutz bei der App

Großen Wert legt die Kommission in ihrem Papier darauf, dass dem Datenschutz Rechnung getragen wird, wie er in der europäischen DSGVO (europäische Datenschutzgrundverordnung) festgeschrieben ist. Nur wenn sich NutzerInnen darauf verlassen können, dass sie im Falle einer Corona-Erkrankung nicht an den Pranger gestellt werden, weil sie für die Öffentlichkeit sofort als Corona-Fall erkennbar sind, kann eine solche App auf breite Akzeptanz treffen. Und damit sie tatsächlich etwas bewirkt, muss die App von einem großen Teil der Bevölkerung genutzt werden.

Um den EU-Datenschutzvorgaben gerecht zu werden, sollen die durch die Corona-App gesammelten Daten auch nur solange wie unbedingt nötig gespeichert werden. Wenn die Corona-Krise als überwunden gilt, werden alle Informationen laut dem Kommissions-Vorschlag wieder gelöscht.

EU hinkt mit ihren App-Plänen hinterher

In Deutschland könnte die PEPP-PT-App womöglich schon in der kommenden Woche veröffentlicht werden. Die EU-Kommission hinkt dem deutlich hinterher. Bis zum 15. April mit den Mitgliedsstaaten und dem Europäischen Datenschutzausschuss (EDSA) erst einmal ein Konzept entwickelt werden. Bis Ende Mai wird dieses dann in den EU-Ländern umgesetzt – so der Plan. Ab Juni will die Kommission dann die gesammelten Daten auswerten und veröffentlichen. Die EU will anhand dieser Ergebnisse auch die Mitgliedsländer bei ihrem Maßnehmen gegen Corona begleiten, also etwa Empfehlungen abgeben, wie lange Ausgangsbeschränkungen angebracht sind.

Einen eigenen Starttermin für die EU-Corona-App gibt es nicht. Womöglich bekommen auch bereits bestehende Apps, die mit den Brüsseler Vorgaben zusammenpassen, einfach nachträglich einen EU-Stempel - sozusagen als Qualitäts- oder Vertrauens-Siegel.