EU-Gesetz: Schadenersatz, wenn KI Fehler macht

Wenn sich die Personalabteilungen in Unternehmen durch einen Berg von Bewerbungen wühlen müssen, sortiert immer häufiger KI aus. Und sogar beim eigentlichen Einstellungsgespräch reden inzwischen Programme mit. Dass es dabei zu Fehlentscheidungen oder Diskriminierungen kommen kann, ist bekannt. Immerhin stecken in Algorithmen oft auch die Vorurteile der Programmierer, die diese (manchmal unbewusst) mit eingebaut haben.

Das Problem: Beschwerden über Benachteiligungen, zum Beispiel weil man bei der Job-Bewerbung als Frau, oder als Mensch mit dunkler Hautfarbe nicht zum Zug kam, haben wenig Aussicht auf Erfolg. Unternehmen berufen sich auf die Entscheidung ihrer KI, die nicht so ohne weiteres nachvollziehbar sind.

EU will Vertrauen für KI-Technologien schaffen

Ausflüchten der Unternehmen will die EU-Kommission nun einen Riegel vorschieben mit einer Richtlinie zur KI-Haftung. Darin wird generell ein Anspruch auf angemessene Entschädigung formuliert, den Opfer haben, wenn fehlerhafte KI Schäden verursachen. So gebe man den Kunden Instrumente für Abhilfe, damit sie hier über das gleiche Schutzniveau wie bei herkömmlichen Technologien verfügen, sagt die für Werte und Transparenz zuständige Kommissionsvizepräsidentin Věra Jourová.

Und ihr Kollege, Justizkommissar Didier Reynders fügt hinzu: "Neue Technologien wie Drohnen oder von KI betriebene Zustelldienste können nur funktionieren, wenn sich die Verbraucher sicher und geschützt fühlen.“ Es geht der Kommission also nicht nur um Verbraucherschutz, sondern auch darum, Widerstände gegen künstliche Intelligenz zu überwinden, indem man mehr Vertrauen in diese Technologie schafft.

KI muss nur noch auf frischer Tat ertappt werden

Mit der Richtlinie soll das rechtliche Verfahren vereinfacht werden. Die EU-Kommission will es den Geschädigten beim Argumentieren leichter machen. Bislang müssen Opfer detailliert erklären, wie genau der Schaden zustande kam und sie müssen auch begründen, welche Rolle dabei die KI gespielt haben soll. Die meisten sind dabei überfordert, allein deshalb, weil sie nicht wissen, wie die KI-Systeme funktionierten. Nun soll eine so genannten Kausalitätsvermutung gelten.

Das könnte bei einer automatisierten Bewerbung bedeuten: wenn eine Frau mit Kopftuch und guter Qualifikation nicht eingestellt wird, eine schlechter qualifizierte Konkurrentin ohne Kopftuch aber den Job bekommt, dann wird davon ausgegangen, dass die KI mit Vorurteilen behaftet war. Vereinfacht gesagt: Man muss dem Unternehmen nicht mehr nachweisen, warum und wie genau die KI unsauber arbeitet, wenn man sie bei ihren Fehlern auf frischer Tat ertappt. Die Bewerberin mit Kopftuch könnte also Schadenersetz geltend machen.

Wie ticken KIs in autonomen Autos?

Die Autoindustrie setzt bereits auf Algorithmen und Künstliche Intelligenz bei den verschiedenen Assistenzsystemen. Wie die Software genau programmiert ist, bleibt dabei Betriebsgeheimnis. Sollte das EU-Gesetz so kommen, wie jetzt vorgestellt, dann müssten sich aber womöglich auch die Autohersteller künftig in die Karten schauen lassen.

"… die Opfer werden über mehr Instrumente verfügen, um rechtliche Entschädigung zu verlangen, indem in Fällen, in denen Hochrisiko-KI-Systeme betroffen sind, ein Recht auf Zugang zu Beweismitteln im Besitz von Unternehmen und Anbietern eingeführt wird.“ Statement der EU-Kommission

Womöglich könnte die KI-Richtlinie verhindern, dass Hersteller sich weiter auf ihr Betriebsgeheimnis berufen und ihre KI als Black Box verschließen. Man würde also erfahren nach welchen Regeln die Algorithmen in teilautonomen und assistenzgesteuerten Autos arbeiten und wie die KIs ticken. Wenn ein Unfall passiert, müssten BMW, Mercedes und Co ihre Softwarebaupläne auf den Tisch legen. Ob das die Konzerne so hinnehmen, bleibt abzuwarten.

Momentan ist die Richtlinie noch nicht durch. Sie muss erst noch vom EU-Parlament und vom Rat akzeptiert werden. Und diese sogenannte Phase des Trilogs ist erfahrungsgemäß die Phase in der Lobbyisten besonders aktiv sind.