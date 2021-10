EU bringt Gesetz gegen Tech-Monopole auf den Weg

Wie sollen Facebook, Google und andere Tech-Riesen in Zukunft reguliert werden? Dafür will die Europäische Union in Zukunft klarere Regeln schaffen – in Form des "Digital Markets Act", in Deutschland auch das "Digitale-Märkte-Gesetz" genannt.

Der Gedanke dahinter: Die mächtigen Big Tech-Konzerne daran zu hindern, weiter potentielle Konkurrenten aufzukaufen. Das Verhalten von Facebook, Google & Co sei oft mit dem Verhalten von Marktmonopolisten vergleichbar, so Kritiker.

Was steht im Digitale-Märkte-Gesetz?

Lange wurde über die Details im Digitale Märkte-Gesetz gestritten – nun scheint ein genauer Zeitplan vorzulegen: Bis Ende November soll der Ministerrat der Europäischen Union seine Verhandlungsposition vorlegen – bis Sommer 2022 soll der endgültige Gesetzestext stehen.

Der aktuelle Entwurf des Gesetzes enthält nun zwanzig zentrale Punkte. Beispielsweise soll den Anbietern großer App Stores untersagt werden, Apps auszuschließen, wenn diese auf Bezahlsysteme außerhalb des App Stores hinweisen – wie es bei Apple üblich ist. Auch soll großen Onlinehandelshäusern untersagt werden, eigene Produkte bevorzugt anzuzeigen.

Irland und Luxemburg bremsen

Einer Recherche von netzpolitik.org zufolge gibt es jedoch auch EU-Staaten, die dabei auf die Bremse treten. Besonders Irland und Luxemburg sollen sich im Ministerrat gegen härtere Regulierungen eingesetzt haben. Beide Länder sind selbst Heimat für große Tech-Unternehmen: Die europäischen Zentralen von Google, Facebook und Apple sitzen in Irland, die von Amazon in Luxemburg.

Die Abschwächungsversuche des Gesetzes gelangen jedoch nur zum Teil. netzpolitik.org zufolge bleibt etwa Artikel 16 erhalten, der von einigen EU-Staaten als wichtiges Werkzeug für die Zukunft gesehen wird. Dieser würde es Europäischen Kommission möglich machen, bei "systematischer Nichteinhaltung" von Gesetzen harte Maßnahmen zu ergreifen – bis zur Zerschlagung eines Konzerns.