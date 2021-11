Ethereum: So entstand die vielseitigste Kryptowährung der Welt

Blockchain jenseits von Bitcoin

Bitcoin ist zwar die älteste und bekannteste Blockchain, hat aber nur einen einzigen Zweck: Digitale Währung hin und her zu senden. Ethereum sollte von Anfang an anders aufgebaut sein, und auf neue Technologien und Trends reagieren können. Buterin entschied sich dazu, Ethereum mit einer Stiftung zu entwickeln, der Ethereum Foundation: "Für mich war von Anfang an klar, dass Ethereum ein offenes und öffentliches Projekt sein sollte, das dem Wohl der Menschheit dient."

Dass Ethereum von einer Stiftung verwaltet wird, und damit eine Basisplattform bietet, die von anderen Organisationen und Unternehmen genutzt wird, ist vergleichbar mit dem Modell der Wikipedia. Dennoch steht Ethereum auch in der Kritik: So sind die Transaktionsgebühren der Blockchain sehr hoch. Außerdem verbraucht Ethereum viel Energie, da die Blockchain weltweit die Rechenkapazitäten unzähliger Computer beansprucht. Letzteres möchte Ethereum lösen, indem die Plattform auf "Proof of Stake" umstellt - eine ressourcenschonendere Möglichkeit, Blockchain-Transaktionen zu verifizieren.

Die Zukunft der Blockchain

Buterin selbst hätte mit dem vom Erfolg von Ethereum übrigens nicht gerechnet: "Das Überraschendste für mich ist das schiere Ausmaß, das diese ganze Sache mittlerweile angenommen hat. Damals hätte ich mir nie vorstellen können, dass der Kryptosektor so groß werden würde. Ich dachte, das würde ein kurzes Projekt zwischendurch werden, und dann würde ich zurück an die Uni gehen. Daraus ist nie etwas geworden."

Für die Zukunft wünsche er sich vor allem, dass Kryptotechnologien nicht nur auf die Jagd nach dem schnellen Geld reduziert werden. Die habe er besonders 2017 beobachtet, so Buterin. "Es gab diese Schnell-Reich-Werden-Mentalität, die jedes Mal hochkocht, wenn die Preise in die Höhe steigen. Ich glaube aber, das ist heute besser geworden." Besonders das Interesse an digitalen Blockchain-Organisationen wie DAOs habe es ihm angetan. Dennoch ist Spekulation immer noch wichtiger Teil des Kryptomarkts. Und solange der Wert von Ether und Bitcoin weiter stark schwankt, wird er das wohl auch bleiben.