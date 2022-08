Was ist der "Ethereum Merge" und warum ist er so wichtig?

Am 6. September soll der Startschuss für das fallen, was Beobachter als das "wichtigste Ereignis in der Blockchain-Geschichte" bezeichnen: Der "Merge" der Ethereum-Blockchain. Am Ende des Prozesses soll die Blockchain deutlich weniger Energie verbrauchen und besser für die Zukunft gerüstet sein. Doch der Weg dorthin ist kompliziert und risikobehaftet.

Was ist der Merge?

Ethereum ist nach Bitcoin die zweitgrößte Blockchain der Welt. Sie wurde 2013 von Programmierer Vitalik Buterin gegründet, der ein Kryptosystem schaffen wollte, das weit mehr Funktionen haben sollte als Bitcoin. Während Bitcoin nur dazu da ist, um digitale Währung hin und her zu schieben, lassen sich mit Ethereum kleine Programme ausführen. Diese Programme, auch Smart Contracts genannt, können genutzt werden, um etwa Finanzdienstleistungen, dezentrale Organisation oder virtuellen Kunsthandel mit NFTs anzubieten.

Seit seiner Gründung nutzt Ethereum den sogenannten "Proof of Work"-Mechanismus, um die Korrektheit neuer Transaktionen festzustellen. "Proof of Work", was auch von Bitcoin genutzt wird, steht jedoch immer wieder in der Kritik, unter anderem wegen seines hohen Energieverbrauchs.

Mit dem "Merge" will Ethereum nun auf einen neuen Mechanismus umziehen. Dieser nennt sich "Proof of Stake" — und anders als bei "Proof of Work" lassen sich hier Transaktionen auch ohne hohen Energieverbrauch validieren.

Warum wird der "Ethereum Merge" durchgeführt?

In der der Kryptotechnologie wird der Merge mit Anspannung erwartet. Sollte der Umstieg gelingen, würde Ethereum schlagartig viel weniger Energie verbrauchen als bisher — bis zu 99,95 Prozent weniger laut Berechnungen der Ethereum Foundation. Das könnte die Blockchain für Entwickler und Unternehmen interessant machen, die bisher von dem hohen Energieverbrauch abgeschreckt waren.

Außerdem soll das neue "Proof of Stake"-Ethereum sich besser und freier weiterentwickeln können als die alte "Proof of Work"-Version. Das ist auch notwendig. Das dezentralisierte Ethereum genießt in der Community mehr Respekt und Vertrauen als seine zentralisierten Konkurrenten wie Cardano und Solana. Ethereum wird aber immer wieder dafür kritisiert, im Vergleich zur Konkurrenz zu langsam und ineffizient zu arbeiten. Der Merge könnte der Beginn einer Entwicklung sein, das zu ändern.

Warum ist er so aufwendig?

Doch um diese neue Zukunft für Ethereum zu schaffen, muss der Merge erst einmal reibungslos über die Bühne gehen. Und das wird für die Entwickler eine Herausforderung. Nicht zuletzt, weil der geplante Termin nur der aktuellste von vielen ist.

Ursprünglich war der Merge für das Jahr 2016 geplant — nur drei Jahre nach dem Start der Ethereum-Blockchain. Doch je größer und komplexer die Blockchain wurde, desto schwieriger wurde es, sie auf den neuen Mechanismus umzustellen. An der aktuellen Variante des Merge haben Entwickler mehr als vier Jahre lang gearbeitet.

Ob das gut geht? "Es ist wie ein Flugzeug zu fliegen und in der Luft das Triebwerk auszutauschen", sagt der Krypto-Veteran Chandler Guo in der New York Times. Er ist Teil einer Gruppe, die sich gegen Ethereums Umstieg auf "Proof of Stake" einsetzt.

Was passiert nach dem "Ethereum Merge"?

Am 6. September 2022 soll der Startschuss für den Merge fallen — Mitte des Monats soll er abgeschlossen sein.

Eine erfolgreiche Umsetzung wären gute Nachrichten für die Krypto-Branche und damit die ersten seit einiger Zeit. Der Markt für Kryptowährungen ist in den letzten Monaten abgestürzt, der Wert von Bitcoin und Ethereum liegt deutlich unter ihren Allzeithochs von Ende 2021. Manche Krypto-Fans hoffen, dass der Ethereum-Merge einen Befreiungssschlag darstellen und die Ethereum-Blockchain als Zukunftstechnologie stärken könnte.

Doch was, wenn der Merge misslingt? Ein fehlerhafter Merge würde tausende von Programmen gefährden, welche Kryptowährung im Wert von vielen Milliarden Euro verwalten. Das wäre für die Krypto-Branche nichts Gutes, vor allem aber für Ethereum, welches im Falle eines Merge-Fiaskos wohl weiteren Boden an seine jüngeren und schnelleren Blockchain-Konkurrenten verlieren würde.