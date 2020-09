Ermittlungen: Hacker greifen Nationale Anti Doping Agentur an

Hacker haben versucht, in die Netzwerke der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) einzudringen. Die 2002 gegründete Stiftung mit Sitz in Bonn hat nach Recherchen von BR und WDR am vergangenen Freitag Anzeige erstattet. In die Ermittlungen eingebunden sind bislang das Polizeipräsidium Bonn und die bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelte Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC).

Unklar, ob Hackerangriff erfolgreich war

In der vergangenen Woche waren verdächtige E-Mails an die Organisation verschickt worden. Sie fielen auf. Bislang ist unklar, ob die Angriffsversuche der Hacker erfolgreich gewesen sind. Auch ob Daten abgeflossen sind, ist unbekannt. "Wir ermitteln in einem Verfahren gegen Unbekannt wegen möglicher Ausspähung von Daten zum Nachteil der Nationalen Anti-Doping Agentur", teilte Christoph Hebbecker, ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit.

NADA: Angriff ist "sehr ernst zu nehmen"

Ein Pressevertreter der NADA erklärte schriftlich, dass es "in den letzten Tagen verstärkt zu Angriffen auf die IT-Systeme der NADA" gekommen sei. Der Angriff sei "sehr ernst zu nehmen", personenbezogene Daten seien nicht betroffen. Zu weiteren Einzelheiten wolle man sich nicht äußern, da nun Ermittlungen liefen. Die NADA führt jedes Jahr nach eigenen Angaben mehrere tausend Trainings- und Wettkampf-Kontrollen durch. Bei diesen können sensible Daten anfallen.

Derzeit wird geprüft, wer hinter dem Angriffsversuch steckt. Das Vorgehen solle nach Informationen von BR und WDR jener Gruppe ähneln, hinter der deutsche Ermittler den russischen Militärgeheimdienst GRU vermuten. IT-Sicherheitsexperten nennen die Gruppe wahlweise APT 28 oder "Fancy Bear", sie hackte unter anderem den Bundestag. Das Vorgehen solle ähnlich sein. Doch die Ermittlungen befinden sich noch in der Anfangsphase. Für definitive Aussagen sei es noch zu früh. Auch im Nationalen Cyber-Abwehrzentrum wird der Fall besprochen.

2016 russischer Hackerangriff auf WADA

In internen Schreiben wird auf einen früheren Angriff der GRU-Hacker verwiesen. 2016 drangen diese in das Netzwerk des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) ein, ebenfalls mit Sitz in Bonn. Damals sollen Daten abgeflossen sein. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall führt weiterhin der Generalbundesanwalt. Im selben Jahr war auch die Welt Anti-Doping Agentur (WADA) mit Sitz im kanadischen Quebec von Hackern angegriffen worden. Die WADA hatte zuvor in zwei Berichten Belege für systematisches Doping russischer Athleten veröffentlicht. Auch hinter diesem Angriff sollen, nach Angaben der US-Bundespolizei FBI, die Hacker des russischen Militärgeheimdienstes stecken.

Wie aktiv die APT-28 Hacker derzeit sind, zeigt ein Bericht der Firma Microsoft. Das Unternehmen warnte Mitte September, dass man allein im Zeitraum zwischen Mitte August und Anfang September beobachtet habe, wie die Hacker an Tausende Login-Daten kommen wollten. Insgesamt habe sich die Aktion gegen 28 Organisationen gerichtet. Der Angriff gegen die NADA erfolgte erst danach.