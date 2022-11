Woher haben die meine Nummer? Tipps gegen nervige Telefonanrufe

Raimund Singvogel ist 80 Jahre alt und wohnt in einer kleinen süddeutschen Gemeinde, in der viele Telefonanschlüsse noch vier- oder fünfstellige Nummern nach der Vorwahl haben. Sein Festnetztelefon ist für ihn, den Großteil seiner Familie, Freunde und Bekannten noch immer Kommunikationsmittel Nummer eins.

Es ganz abzuschaffen oder die Nummer zu ändern, daran ist nicht zu denken. Genau aus diesem Grund möchte Herr Singvogel seinen echten Namen hier nicht lesen – um nicht noch mehr unerwünschte Anrufe zu erhalten. "Täglich ein bis drei Mal" klingelt seit Monaten das Telefon bei ihm, "in der Regel Werbeanrufe, die ich nicht erwünscht habe."

Täglich bis zu drei Werbeanrufe auf dem Festnetz

Zwei Dinge stören Singvogel daran am meisten: Dass er nie um diese Werbung gebeten hat und dass ihn diese Anrufe im Alltag stören, herausreißen aus dem, was er gerade tut. Denn ab und zu meldet sich auch gar niemand am anderen Ende der Leitung. Raimund Singvogel ist davon sichtlich genervt.

Die meisten dieser Anrufe wollten derzeit aber "irgendwas in Sachen Energieeinsparung, wahrscheinlich haben sie mitbekommen, dass ich Besitzer einer Wohnung bin", vermutet der Rentner. Sehr wahrscheinlich wissen "die" das aber nicht. Um das zu veranschaulichen, hilft ein kurzer Perspektivwechsel auf die Seite der Nerv-Anrufer.

"Woher haben die bloß meine Nummer?"

Wenn das Festnetztelefon schellt, haben viele den Reflex zu denken: Da hat jemand "meine" Telefonnummer gewählt, also ruft "mich" da jemand an und will mit "mir" sprechen. Dabei sind Sie nur eine sprichwörtlich ganz kleine Nummer unter vielen in einer Datenbank, aus der automatisch heraus angerufen wird.

Solche Nummernsammlungen kursieren seit Jahren im Internet und setzen sich zusammen aus öffentlich einsehbaren Telefonbucheinträgen, teils aus Telefonnummern, die in sozialen Medien hinterlegt sind oder beispielsweise auf öffentlichen PDF-Dokumenten stehen, sowie aus Datensätzen, die bei Hackerangriffen erbeutet wurden.

Spam-Anrufe kommen aus dem Computer

Niemand wählt dort von Hand Ihre Rufnummer, das übernimmt komplett automatisiert ein Computerprogramm – entweder aus einer Datenbank heraus oder sogar generiert nach dem Zufallsprinzip. Sobald ein Freizeichen ertönt, übergibt das System den Anruf an einen echten Menschen, oft in Callcenter-artigen Einrichtungen.

Dann beginnt die vorgeskriptete Masche: Kaufen Sie dies, überweisen Sie dorthin, Ihre Kreditkartendaten bitte oder sagen Sie einfach nur "ja" (wird hinterher als Kaufzustimmung ausgelegt). Legen Sie stattdessen auf oder gehen nicht ran, wählt das System automatisch die nächste Nummer.

Telefon-Spam bleibt ein einträgliches Delikt

Wenn auch nur ein Bruchteil der so erreichten Menschen um ihr Geld gebracht wird, ist der kriminelle Ertrag im Verhältnis zum Aufwand immens – obwohl Bußgelder in fünfstelliger Höhe drohen. Doch dafür muss man Telefonbetrügern erst immer wieder auf die Schliche kommen, weiß die mit solchen Delikten vertraute Bundesnetzagentur.

Oft werden sogar mehr Nummern gleichzeitig angerufen, als Mitarbeiter im Callcenter anwesend sind: Das erklärt die Phantomanrufe, bei denen wir abheben, sich aber niemand meldet. Wobei: Solche Anrufe, die nur ein Mal anklingeln, können bei Rückruf aber auch zu Kostenfallen werden, warnt derzeit die Verbraucherzentrale.

Lässt sich das denn nicht ganz verhindern?

Raimund Singvogel hat für sich inzwischen Konsequenzen gezogen: Er hat seinen Anrufbeantworter im Dauerbetrieb und wartet im Zweifel ab, ob er die Stimme erkennt, die ihm da auf Band spricht. Erst dann geht er persönlich an den Apparat. Das lästige Klingeln mehrmals am Tag bleibt ihm so aber nicht erspart – und leider gibt es dafür auch keine schnelle Lösung.

Natürlich lassen sich unliebsame Telefonnummern beim eigenen Telefonanbieter sperren oder bei neueren Festnetztelefonen direkt im Gerät blockieren. Doch Spam-Anrufer wechseln ihre Nummer meist immer wieder und obendrein lässt sich die im Display angezeigte Nummer mit technischen beliebig manipulieren – eine Sisyphos-Arbeit, alle einzeln zu blockieren, man käme kaum hinterher.

Nachtmodus und VIPs festlegen bietet einen gewissen Schutz

Neuere Festnetzapparate bieten die Möglichkeit eines "Nachtmodus". Der erfordert, dass im Kontaktbuch des Geräts bestimmte VIP-Kontakte festgelegt werden, für die das Telefon immer klingelt (auch nachts), während alle anderen direkt und stumm auf den AB weitergeleitet werden. Wer sich entscheidet, für alle Nicht-VIPs täglich ein oder zwei Mal den Anrufbeantworter abzuhören und gegebenenfalls zurückzurufen, für den ist es sicher eine Option, das Telefon rund um die Uhr im Nachtmodus zu behalten.

Auch möglich: Push-Mitteilung aufs Handy bei Festnetzanruf

Ansonsten hilft nur, das Festnetztelefon ganz abzuschaffen. Selbst so gibt es bei einigen Anschlüssen auf Voice-over-IP-Basis die Möglichkeit, über die Smartphone-App des Routers informiert zu werden, wenn es jemand auf dem Festnetz probiert hat – ganz einfach per Push-Mitteilung. Die Nummer kann dann vom Handy aus zurückgerufen werden. Einige Routermodelle bieten zudem eine integrierte Anrufbeantworter-Funktion, abhörbar wiederum übers Smartphone.

Online Beschwerde einreichen bei der Bundesnetzagentur

Informationen zu den gängigsten Betrugsmaschen am Telefon bietet die Bundesnetzagentur und zudem auch die Möglichkeit, Beschwerde gegen wiederholte und unerwünschte Anrufer einzureichen.