Enkeltrick 2.0: Wie Fake-Seiten User in die Falle locken

Unsere Journalisten von BR-Data haben eine Liste von über 50 betroffene Prominenten aus dem deutschsprachigen Raum zusammengestellt. Neben Entertainern wie Lena Meyer-Landrut und Horst Lichter werden Fußballer wie Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm in den gefälschten Artikeln als vermeintliche Bitcoin-Investoren dargestellt, außerdem UnternehmerInnen wie Liz Mohn oder Georg Schaeffler. Selbst PolitikerInnen, etwa Ex-SPD-Chefin Andrea Nahles, die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier tauchen auf den Webseiten auf. Auch Prominente aus Österreich und der Schweiz sind betroffen, etwa Schauspieler Arnold Schwarzenegger oder Tennisstar Roger Federer.

Betrug in globalem Maßstab

Die Analyse zeigt, wie ausgefeilt die Methode ist, mit der Betrüger versuchen, unbedarfte Nutzer auf der ganzen Welt zu täuschen. Auf der Seite finden sich gefälschte Medien-Artikel aus Ländern wie Italien, Finnland, Südafrika, Neuseeland, Chile oder Island. In Portugal ist es etwa Fußballtrainer José Mourinho, der sein Geld in Bitcoins anlegt, in Italien der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi, in Spanien Fußballer Lionel Messi. Sogar der Investor des TSV 1860 München, Hassan Ismaik, ist in einer arabischen Variante des Fake-News-Scams als angeblicher Bitcoin-Millionär zu sehen.