Energie: Bitcoins erzeugen ist aufwändiger als Gold zu schürfen

Wieviel Energie muss man aufwenden, um Bitcoins im Wert von einem US-Dollar herzustellen? Das ist die zentrale Frage der Studie, die jetzt in der Zeitschrift "nature sustainability" – einem Ableger des Magazins „nature“ - veröffentlicht wurde.

Komplexe Antwort auf einfache Frage

Den Berechnungen von Max Krause, vom Oak Ridge Institute for Science and Education, und Thabet Tolaymat zufolge, werden aktuell rund 4 Kilowattstunden Strom verbraucht, um mit einem Computer Bitcoin-Anteile im Wert von einem Dollar zu erzeugen. Endverbraucher müssen für diese Menge Strom in Deutschland derzeit rund 1,10 Euro bezahlen.

Mehr Aufwand als fürs Gold schürfen

Weil diese Zahlen aber immer noch ziemlich abstrakt sind, haben die Forscher sie auch in Relation zur Gewinnung von Metallen gesetzt. Gerade die Währung Bitcoin schneidet dabei schlecht ab. Sie verbraucht rund drei Mal so viel Energie, wie für die Gewinnung von Gold, Platin oder Kupfer im Wert von einem Dollar nötig ist. Etwas besser sieht es demnach für die digitalen Zahlungsmittel Ethereum, Litecoin und Monero aus. Sie verbrauche ungefähr gleich viel Energie, wir für die Gewinnung dieser Metalle notwendig ist.

Rechenaufwand steigt mit Zahl der Bitcoins

Je mehr Bitcoins es gibt, desto aufwändiger wird deren Erzeugung. So ist das vom bislang unbekannten Erfinder Satoshi Nakamoto – einem Pseudonym – vorgesehen. Jeder kann sich daran beteiligen und muss dafür mit seinem Computer Rechenaufgaben lösen, die immer komplexer werden. Hauptaufwand für die Forscher war es, die Menge dieser Rechenschritte abzuschätzen und in Energieverbrauch umzurechnen.

Eher ungenau mussten dabei die Überlegungen bleiben, welche Rechner weltweit im Einsatz sind. Je nach Computerbauart unterscheidet sich deren Stromverbrauch erheblich. Für ihre Berechnungen gingen die beiden Forscher von Rechnern aus, die speziell für diese Tätigkeit zusammengestellt wurden und deshalb vergleichsweise wenig Strom verbrauchen.

Die Autoren weisen außerdem darauf hin, dass Bitcoins mittlerweile vor allem im großen Stil errechnet werden – häufig mit ganzen Rechnerfarmen in China. Solche großen Anlagen verbrauchen aber nicht nur beim Rechnen Strom, auch deren Kühlung verschlingt viel Energie. Diese wurde allerdings nicht mit eingerechnet.

Bitcoinherstellung in China CO2-intensiver als in Kanada

Ebenfalls beschäftigt haben sich Krause und Tolaymat mit den Regionen in denen digitale Währungen “geschürft“ werden und was für einen Umwelteinfluss das hat. Dabei kamen sie, der Zeitschrift „wired“ zufolge, zu dem Schluss, dass für die Gewinnung eines Bitcoins in China vier Mal so viel CO2 ausgestoßen wird, als beispielsweise in Kanada. Zurückzuführen ist das auf die unterschiedliche Zusammensetzung des Kraftwerkparks in den Ländern.