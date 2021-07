Rassistischer Shitstorm nach England-Pleite - und ein Lichtblick

Tatsächlich wurden jedoch nicht nur Offizielle aktiv. So hat unter der Instagram-Fotos der drei englischen Fehlschützen mittlerweile ein Candystorm den rassistischen Shitstorm verdrängt. Die Kommentatoren dort verurteilen die rassistischen Auswüchse und sprechen den jungen Spielern Mut für die Zukunft zu statt sie mit Rassismus zu überziehen. Die Zahl solch positiver, aufrichtender Kommentare übersteigt mittlerweile augenscheinlich den Hass.

Kein rein englisches Problem

Fußball und Rassismus können im Übrigen keineswegs nur in England nahe beieinander liegen. So wurde das frühe Ausscheiden Deutschlands bei der WM 2018 in Teilen der Öffentlichkeit nicht zuletzt Mesut Özil, angelastet, der im Vorfeld des Turniers auf einem Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan posiert hatte. Bei seinem Rücktritt aus der Nationalelf berichtete Özil von Hassmails, Drohanrufen und Social-Media-Kommentaren gegen sich und seine Familie - und konstatierte: "Ich bin Deutscher, wenn wir gewinnen, und ein Immigrant, wenn wir verlieren."

Über ähnliche Erfahrungen berichteten in den vergangenen Jahren auch der französische Nationalspieler Karim Benzema, der algerische Wurzeln hat, sowie Belgiens Top-Stürmer Rolemu Lukaku mit kongolesischen Vorfahren. Auch sie verwiesen darauf, dass sie beim Erfolg als Teil Frankreichs oder Belgiens gewertet würden, bei Misserfolgen ihre Herkunft jedoch plötzlich eine Rolle spiele. Diese Erfahrung machen gerade auf die drei jungen Engländer, die gestern im Elfmeterschießen patzten - wie so viele Engländer vor ihnen.