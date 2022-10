Musk verrät, was er mit Twitter vorhat

Die Übernahme von Twitter durch Elon Musk ist noch nicht endgültig abgeschlossen. Dennoch schreibt der reichste Mann der Welt in einem an Twitters Anzeigenkunden gerichteten Tweet mehrmals, dass er Twitter gekauft habe und skizziert, was er mit der Plattform vorhat: "Ich habe Twitter gekauft, weil es für die Zukunft der Zivilisation wichtig ist, einen gemeinsamen digitalen Marktplatz zu haben, auf dem ein weites Spektrum an Meinungen diskutiert werden kann - auf gesunde Weise und ohne Gewalt anzuwenden."