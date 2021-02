Elon Musk und der Aufstieg der Mem-Aktien

"Use Signal": Diese zwei Worte, getwittert von Elon Musk, reichten vor ein paar Wochen, um den Kurs des börsennotierten Unternehmens Signal Advance explodieren zu lassen. Um sagenhafte 1.100 Prozent verteuerten sich die Aktien der Firma innerhalb weniger Stunden. Dabei hatte der Tesla-Milliardär mit seinem Tweet eigentlich nur zur Nutzung des Messengers Signal aufgerufen, der natürlich nicht das geringste mit dem Medizintechnikunternehmen Signal Advance zu tun hat. Aber so ist das eben: Sobald Elon Musk etwas an seine 46 Millionen Follower zwitschert, können Kurse zum Mond schießen. Der Südafrikaner ist vermutlich gerade der wichtigste Börsen-Influencer der Welt. Musk-Tweets haben in letzter Zeit unter anderem die Aktie des e-commerce Dienstes Etsy steigen lassen und natürlich auch den Hype um GameStop befeuert. In letzter Zeit twittert der zweitreichste Mann der Welt gerne zur Kryptowährung Dogecoin, deren Wert sich in den letzten Wochen vervielfacht hat.