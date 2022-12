Elon Musk lässt über seine Zukunft als Twitter-Chef abstimmen

Am Sonntag hatte Elon Musk noch ausgelassen über das WM-Finale getwittert, bei dem er vor Ort in Doha auf der Tribüne mitfieberte. Doch wenige Stunden nach dem Spiel ging es dann wieder um Twitter, um das Netzwerk also, dass der mittlerweile nur noch zweitreichste Mann der Welt Ende Oktober für 44 Milliarden US-Dollar gekauft hatte.

Musk entschuldigte sich zunächst dafür, dass er die Twitter-User nicht über wichtige Entscheidungen habe abstimmen lassen und postete wenig später eine Umfrage mit der vermutlich wichtigsten Entscheidung, zu der der Twitter-Kosmos jemals an die virtuellen Urnen gerufen wurde: Soll er, soll Elon Musk, Twitter-Chef bleiben? Die Nutzer können mit "Ja "oder "Nein" abstimmen. Die Abstimmung soll am Montag um 13:20 Uhr enden.