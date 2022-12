Elon Musk kündigt Rücktritt als Twitter-Chef an

Elon Musk sucht aktiv nach einem Nachfolger als Twitter-Chef. »Ich werde als CEO zurücktreten, sobald ich jemanden finde, der dumm genug ist, den Job zu übernehmen« schrieb er in der Nacht zu Mittwoch auf seinem Twitter. Vor ein paar Tagen haben Userinnen und User bei einer Twitter-Umfrage für seinen Rücktritt gestimmt. Musk hatte angekündigt, dass er sich an das Ergebnis der Abstimmung halten werde. Schon im November letzten Jahres hieß es, der Milliardär wolle seinen Posten räumen.

Twitter-Umfragen sind nicht repräsentativ

Daran, wichtige Entscheidungen per Twitter-Voting herbeizuführen, entzündet sich aber auch Kritik. Twitters ehemaliger Abteilungsleiter für Vertrauen und Sicherheit, Yoel Roth, wies Anfang Dezember darauf hin, dass Umfragen auf Twitter alles andere als repräsentativ und anfällig für Manipulation seien. Eine Tatsache, mit der nun enttäusche Musk-Anhänger versuchen das Votum zu erklären. Auf einen Tweet des umstrittenen Internet-Unternehmers Kim Dotcom, das Abstimmungsergebnis auf den Einfluss von Bots zurückführte, antwortete Musk mit einem einzigen Wort: „interessant“. Musk kündigte außerdem an, Twitter werde Abstimmungen über wichtige politische Entscheidungen auf zukünftig auf zahlende Twitter Blue-Abonnenten beschränken.

Tesla Aktien fallen rasant

Elon Musk hatte die Twitter Ende Oktober 2022 für rund 44 Milliarden Dollar übernommen und die Übnernahme teilweise auch durch den Verkauf von Tesla-Aktien finanziert. Das E-Auto-Unternehmen hatte an der Börse zuletzt aber deutlich an Wert verloren. Aus den Reihen von Tesla-Investoren gab es deswegen immer wieder Kritik an Musks Engagement bei Twitter.