Elon Musk könnte noch diese Woche Twitter übernehmen

Elon Musks Pläne, die Social Media-Plattform Twitter zu übernehmen, nehmen Gestalt an. Wie die New York Times berichtet, befindet sich der Twitter-Vorstand zur Zeit in Verhandlungen mit dem Tesla-Chef und könnte noch diese Woche einen Verkauf des Konzerns beschließen. Musk bietet rund 43 Milliarden Euro für Twitter.

Warum wird Twitter verkauft?

Experten sehen in Twitters wachsender Bereitschaft, sich von Elon Musk übernehmen zu lassen, auch ein Eingeständnis über die wirtschaftlichen Probleme, die die Social Media-Plattform immer noch prägen.

Anders als Konkurrenten wie Facebook und Snapchat ist es Twitter trotz vieler prominenter User bisher nicht gelungen, ein starkes Wachstum zu verzeichnen. Noch vor Kurzem lag der Aktienkurs von Twitter sogar unter dem Wert, mit dem das Unternehmen 2013 an die Börse gegangen war.

Ein Lösungsansatz könnte nun darin bestehen, Twitter von der Börse zu nehmen und als privatwirtschaftliches Unternehmen weiterzuführen.

Warum Elon Musk?

Aber warum möchte Elon Musk Twitter kaufen? Gerade die unklare wirtschaftliche Lage des Unternehmens legen nahe, dass es Musk weniger darum geht, Twitter zur Profitibilität zu führen. Analysten rechnen eher damit, dass Musk die Plattform haben möchte, weil er sie selbst gerne und viel nutzt — und Vorstellungen darüber hat, wie er sie gerne ändern möchte.

Konkrete Vorschläge, welche Veränderungen unter einer Musk-Kontrolle anstehen würden, gibt es bislang nicht viele. Musk möchte aber Twitters Empfehlungs-Algorithmus offenlegen, und sich für "Freedom of Speech" einsetzen. Das bedeutet vermutlich, dass kontroverse Inhalte und Accounts (wie der ehemalige US-Präsident Donald Trump) von der Plattform nicht länger gelöscht und gesperrt werden sollen.

Für Musk selbst, der selbst immer wieder mit kontroversen Aussagen auffällt, wäre eine liberalere Content-Moderation auf Twitter wohl von Vorteil. Aber auch für das Unternehmen? Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass weniger Löschungen und Sperrungen zu einer Mehrzahl an Usern führen. Im Gegenteil: "Free Speech"-Plattformen werden immer wieder gegründet und tun sich in der Regel enorm schwer dabei, eine breite Nutzerbasis aufzubauen.

Wie geht es weiter?

Elon Musks Vorschlag, Twitter zu übernehmen, wurde von vielen Seiten kritisch aufgenommen — der Unternehmer ist für kontroverse Statements und Posting-Launen bekannt. Ob er die sichere Hand ist, die das Unternehmen Twitter aktuell gebrauchen kann, ist anzuzweifeln.

Doch Twitter fehlen auch die Alternativen. Nach dem überraschenden Rücktritt von Twitter-Gründer Jack Dorsey als CEO hat sein Nachfolger Parag Agrawal bislang wenig Durchsetzungsvermögen bewiesen. Aktuell sieht es zunehmend aus, als hätte Musk freie Bahn, Twitter in Zukunft nach seinen Wünschen und mit seinem Personal zu gestalten. Ob das jedoch auch wirtschaftlich zu mehr Erfolg führt, steht auf einem anderen Blatt.