Elon Musk droht mit Rückzug von Twitter-Übernahme

Erst im April hatte Milliardär Elon Musk angekündigt, die Internetplattform Twitter zu kaufen. Nun wendet sich das Blatt: Musk droht von seinem Angebot zurückzutreten. Am Montag warf er dem Unternehmen vor, ihm nicht, wie vereinbart, die von ihm geforderten Daten über falsche Nutzerkonten bereitzustellen.

Musk: Twitter hält Daten aus Furcht zurück

In einem veröffentlichten Schreiben seiner Anwälte an Twitter hieß es, Musk habe seit dem 9. Mai immer wieder nachgefragt, wie viele der 229 Millionen Nutzerkonten von Twitter falsch seien und für Spam verwendet würden. Daraufhin habe er aber keine zufriedenstellende Antwort erhalten. Dem Kurznachrichtendienst zufolge liegt die Zahl unter fünf Prozent, während Musk von mindestens einem Fünftel der Nutzer ausgeht.

In dem Schreiben der Anwälte heißt es, Musk sei der Ansicht, dass Twitter sich offenkundig weigere, seinen Verpflichtungen aus der Fusionsvereinbarung nachzukommen. Dies stärke den Verdacht, dass das Unternehmen die angeforderten Daten aus Furcht darüber zurückhalte, was Musks eigene Analyse dieser Daten aufdecken würde, heißt es weiter. "Musk glaubt, dass das Unternehmen sich aktiv gegen seine Informationsrechte wehrt und diese vereitelt."

Twitter schweigt zu den Vorwürfen

Twitter habe lediglich Einzelheiten darüber offengelegt, wie es Nutzerkonten überprüfe, hieß es in dem Brief weiter. Das laufe auf eine Weigerung hinaus, die geforderten Daten zu liefern. Twitter komme damit seinen Verpflichtungen aus der Übernahmevereinbarung nicht nach und Musk behalte sich alle daraus resultierenden Rechte vor, "darunter auch sein Recht, die Transaktion nicht durchzuführen, und sein Recht, die Übernahmevereinbarung zu kündigen", hieß es in dem Schreiben. Twitter war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Schon im Vorhinein hatte der Chef des Autobauers Tesla bereits erklärt, er werde den Übernahmedeal mit Twitter vorübergehend auf Eis legen und dies damit begründet, erst genaue Daten über den Anteil gefälschter Twitter-Konten haben zu wollen.

Im April hatte Musk sich darauf verständigt, Twitter für 44 Milliarden Dollar zu kaufen und es von der Börse zu nehmen. Seither hatte er aber immer wieder mit öffentlichen Aussagen Zweifel geschürt, ob er den Kauf auch wirklich durchziehen wird. Dies hatte auch Auswirkungen auf die Aktienkurse: Die Twitter-Aktien fielen nach Handelsbeginn um vier Prozent. Die Papiere von Tesla legten hingegen um mehr als zwei Prozent zu.