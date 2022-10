Musk übernimmt Kontrolle über Twitter und feuert Top-Manager

"Chief Twit" - Musks neue Rolle zeichnet sich ab

Dass Musk sich nun doch in seine neue Rolle als Twitter-Besitzer gefunden hat, zeichnet sich schon seit Tagen ab. Bereits am Mittwoch tauchte er in der Konzernzentrale in San Francisco auf und bezeichnete sich in seinem Twitter-Profil nun als "Chief Twit".

Begründung für vorherigen Rückzug: "Scheinkonten" bei Twitter

Musk hatte im April erklärt, Twitter für 44 Milliarden Dollar kaufen zu wollen, im Juli aber einen Rückzieher gemacht. Als Grund gab der 51-Jährige an, Twitter habe angeblich Falschaussagen zur Anzahl von Fake-Accounts auf der Plattform gemacht. Twitter zog daraufhin im Juli vor Gericht, um den Tesla-Chef zu zwingen, die Vereinbarung vom April einzuhalten.

Frist für Twitter-Kauf kurz vor Ablauf

Nach einem längeren Disput erklärte er sich dann kürzlich doch zum Kauf bereit. Zur Voraussetzung machte er, dass er Zeit für die Finanzierung bekomme und ein bevorstehender Prozess in dem Fall abgewendet werde. Die Chefrichterin am Kanzleigericht im US-Staat Delaware, Kathaleen McCormick, sagte zwar ein für 17. Oktober geplantes Gerichtsverfahren ab, setzte Musk aber eine Frist: Sollte der Tech-Milliardär den Kauf des Kurznachrichtendienstes nicht bis zum heutigen Freitag unter Dach und Fach haben, werde es im November einen Prozess geben.

Musk äußert sich auf Twitter über Zukunft der Plattform

Der Chef des Elektroautobauers Tesla hatte den Kauf bereits am Donnerstag zum Anlass genommen, sich auf der Plattform an Werbekunden zu richten. Er wolle mit Twitter künftig "gesunde" Debatten im Internet ermöglichen. "Es ist wichtig für die Zukunft der Zivilisation, einen gemeinsamen digitalen zentralen Platz zu haben, wo auf gesunde Weise über eine große Bandbreite an Überzeugungen debattiert werden kann, ohne auf Gewalt zurückzugreifen", schrieb er.

Kommt Trump jetzt zurück zu Twitter?

Auch sagte Musk, er würde den nach lobenden Worten für seine gewalttätigen Anhänger verbannten Ex-Präsidenten Donald Trump wieder zurück auf die Plattform lassen.

Trumps Verbannung von Twitter bezeichnete Musk im Mai als "moralisch falsch und einfach nur dumm". Eine Rückkehr zu dem einflussreichen Netzwerk würde für Trump für eine mögliche Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 gerade rechtzeitig kommen. Er selbst zeigte sich zwar zufrieden mit der Präsenz bei seiner eigenen Twitter-Kopie Truth Social - aber dort hat er nur wenige Millionen Follower, statt mehr als 80 Millionen einst bei Twitter.