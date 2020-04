Ein Jahr neues EU-Urheberrecht: Was bislang geschah

Das Internet ist im April 2019 - anders als von vielen befürchtet - nicht gestorben. Ein Jahr, nachdem die EU-Staaten die umstrittene Urheberrechtsreform beschlossen haben, werden im Netz immer noch Memes gebastelt und Videos geteilt.

Befürworter der Reform könnten also sagen, Kritik und Sorgen waren unbegründet. Gegner der Reform dagegen argumentieren: Es wird sich erst noch zeigen, wozu die Neuregelung im Netz führt. Denn die EU-Länder haben noch bis Juni 2021 Zeit, die Richtlinien in nationales Recht umzusetzen. Die umstrittene Reform ist also noch gar nicht in Kraft und kann dem freien Netz deswegen auch nicht schaden.

Worum ging es bei der Urheberrechtsreform?

Die Reform sollte das veraltete Urheberrecht an das digitale Zeitalter anpassen und unter anderem dafür sorgen, dass Urheber für ihre Inhalte im Netz eine bessere Vergütung erhalten. Dass eine Reform notwendig war, darüber herrschte Einigkeit und auch darüber, dass Künstler und Kreative besser vergütet werden sollen.

Nichtsdestotrotz trieben die Pläne zur Reform vor allem in Deutschland viele Menschen auf die Straße: Es gab zahlreiche Demos, Protestaktionen und Petitionen. Besonders umstritten waren und sind bei dem Gesetz zwei Artikel, nämlich 15 und 17 beziehungsweise 11 und 13 (zu Beginn der Debatte war die Nummerierung noch eine andere).

Bei Artikel 15 geht es um ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Danach müssen Unternehmen wie Google Geld an Verlage zahlen, wenn sie kleine Textausschnitte - sogenannte Snippets - aus Artikeln in den Suchergebnissen anzeigen. Kritiker monierten, dass hierbei vor allem kleinere Verlage einen Nachteil hätten, da sie gegenüber Google nicht unbedingt in der besten Verhandlungsposition sind.

Noch heftigeren Protest gab es gegen Artikel 17, vor allem unter dem Schlagwort Upload-Filter. Die Richtlinie sieht hier vor, dass Betreiber von Internetplattformen jeden Inhalt, den Nutzer hochladen, vorab prüfen. Denn sollten sie urheberrechtlich geschütztes Material auf ihren Seiten verbreiten, ohne dass hierfür eine Lizenz abgeschlossen wurde, würden sie sich haftbar machen. Von Zensur sprachen Kritiker und von der Gefahr, dass mehr aussortiert würde, als nötig.

Wie ist der aktuelle Stand der Umsetzung?

Bis zum 7. Juni 2021 haben die 28 EU-Staaten Zeit, die Richtlinien der Reform in nationales Recht umzusetzen. In einem ersten Schritt hatte das Bundesjustizministerium im vergangenen Jahr eine "öffentliche Konsultation" dazu gestartet, bei der mehr als 100 Stellungnahmen unter anderem von Gewerkschaften, Verbänden, Online-Konzernen und anderen Interessenvertretern eingingen. Bei der Umsetzung gibt es zwar gewisse Freiheiten, der Kern der Richtlinie darf jedoch nicht verändert werden.

Wie setzt Deutschland das neue Urheberrecht um?

In Deutschland gibt es bislang einen Diskussionsentwurf, der sich vor allem mit dem Leistungsschutzrecht und der Verlegerbeteiligung an Ausschüttungen für Autoren bei Verwertungsgesellschaften auseinandersetzt. Bis Ende Januar konnten Interessierte ihre Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf "zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarkte" einreichen.

Die Frist dafür war allerdings außergewöhnlich knapp, nur zwei Wochen. Laut dem Entwurf soll Plattformen wie Google nicht nur verboten sein, kostenlos Snippets journalistischer Artikel zu übernehmen. Auch Bilder dürfen maximal in einer Auflösung von 128 mal 128 Pixel angezeigt werden, solange man keine Lizenzgebühren zahlen möchte. Zudem dürfen Videos und Tonaufnahmen nur bis zu einer Länge von drei Sekunden lizenzfrei genutzt werden.

Die frühere EU-Abgeordnete und Gegnerin der EU-Urheberrechtsreform Julia Reda kritisierte die Vorschaugröße für Bilder: "Die Ausnahmen für kleine Ausschnitte sind absolut weltfremd definiert", schrieb sie auf Twitter. Das sei "wie zu Atari-Zeiten".