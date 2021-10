Ehemaliger US-Präsident Trump gründet eigenen Netz-Kanal

Donald Trump nimmt die Wahrheit für sich in Anspruch: "TRUTH SOCIAL" heißt das Online-Netzwerk, das mit einer Testversion im kommenden Monat an den Start gehen soll. Zu Deutsch etwa: die Wahrheit auf einem sozialen Medium. Der ehemalige US-Präsident reagiert damit auf den Bann, den die wichtigsten Online-Netzwerke nach dem Sturm auf das Kapitol über ihn verhängt hatten. Die Begründung war, Trump habe die Randalierer mit seinen Falschbehauptungen, er und nicht Joe Biden sei der eigentliche Wahlsieger gewesen, zum Angriff auf das Parlamentsgebäude aufgehetzt. Seitdem fehlt Trump, der zuvor vor allem auf Twitter höchst aktiv war, ein wichtiges Sprachrohr.

Trump spricht von "Tyrannei von Big Tech"

Die Ankündigung seines eigenen Netzwerks illustrierte er mit dem Hinweis: "Wir leben in einer Welt, in der die Taliban eine große Präsenz auf Twitter haben, aber euer amerikanischer Lieblingspräsident wurde zum Schweigen gebracht: Das ist inakzeptabel!" Um seine eigene Plattform zu betreiben, gründete Trump zudem ein eigenes Medienunternehmen, die "Trump Media and Technology Group". Die Firma soll neben dem Online-Netzwerk noch andere Medienangebote entwickeln. Trump bringt sein Engagement so auf den Punkt: Er wolle der "Tyrannei von Big Tech" die Stirn bieten.