E-Sports-Verein in Nürnberg eröffnet eigenes Vereinsheim

Anlaufstelle für Nerds und Gamer

Bei der Einweihung in der mehrere Hundert Quadratmeter großen Veranstaltungshalle sagte der Vereinsvorsitzende Anthony John Munk, dass für ihn hiermit sowas wie ein "Kindheitstraum" in Erfüllung geht. Denn geht es nach dem Verein, soll dieses Kulturzentrum zur Anlaufstelle für all diejenigen werden, denen nachgesagt wird, dass sie ihr Dasein viel lieber online und alleine vor dem Rechner oder der Konsole fristen.

Böse Zungen sprechen in diesem Zusammenhang von "Kellerkindern". Denn um diese aus ihren Kellern zu holen, fehlte die reale Basis. Zumindest bis jetzt. Einrichtungen wie das jetzt eröffnete Nerdkulturzentrum sollen zum realen Treffpunkt werden und dabei auch überregional Besucher anlocken. Schon bei der Eröffnung waren E-Sportler aus Würzburg und München da, die sich die Anlagen angesehen haben.

Politik unterstützt Verein

Auch Politiker wie Nürnbergs SPD-Vorsitzender Nasser Ahmed begrüßen die Bemühungen des Vereins. Ahmed gehörte ohnehin zu den ersten Unterstützern von "Project HIVE" und half unter anderem dabei, die Gemeinnützigkeit für den Verein zu erringen. Für die Stadt Nürnberg sieht er die Eröffnung des Nerdkulturzentrums als einen großen Gewinn: "Man muss es auch mal so sehen: Hier wurde heute eine neue Sportstätte eröffnet". Und das biete unter anderem die Möglichkeit – auch für die Stadt – auf die Mitglieder dieser Szene zuzukommen, die bisher nur schwer zu erreichen war.