Druck auf Tech-Konzerne: Wie geht es mit Facebook weiter?

Es gibt kaum einen Tech-Konzern im Silicon Valley, der jedes Jahr so für viele Skandale und Kontroversen sorgt wie Facebook in Menlo Park. Besonders eine ehemalige Facebook-Angestellte hat den Konzern um seinen Mitgründer Mark Zuckerberg vor wenigen Monaten in Erklärungsnöte gebracht.

Die Informatikerin Frances Haugen hat bis Frühjahr bei Facebook gearbeitet. Mit ihren Dokumenten aus der Firmenzentrale des Social-Media-Konzerns will die Whistleblowerin die Öffentlichkeit wach rütteln. Im Spätsommer legt die 37-jährige dem US-Kongress und der Börsenaufsichtsbehörde SEC tausende interner Dokumente vor. Es geht um psychische Schäden, die die Facebook-Tochter Instagram bei Jugendlichen erzeugen kann, es geht um die millionenfache Verbreitung von Falschinformationen und um Menschenhandel.

Facebook lässt den Worten selten Taten folgen

Selbst in Washington zeigen sich Demokraten und Republikaner einmütig. Aber nicht nur das: Seit Jahren bestellen sie Facebook-Manager zu Anhörungen ein. Der Facebook-Konzern zeigt sich stets einsichtig, gelobt Besserung und doch, so hat man den Eindruck, wird hinter dem Rücken der Politik in Washington und Europa der gestreckte Mittelfinger gezeigt. „Es wird sich nur etwas ändern, wenn entweder die Werbetreibenden die Plattform verlassen oder die Regulierungsbehörden Änderungen beschließen“, meinte der Journalist Andrew Ross Sorkin, Journalist beim TV-Sender CNBC.

Genau das ist das Problem. In Washington zeigt sich der Politikbetrieb nach jedem neuen Skandal entrüstet. Faktisch passiert aber nichts. „Man muss abwarten, was der Gesetzgeber vorhat. Aber auch Unternehmen wie Apple setzen sich für den Datenschutz ein und sind in der Lage, Facebook Einhalt zu gebieten“, glaubt die Tech-Journalistin Kara Swisher. Man sei allerdings nicht zu erwarten, dass die Werbewirtschaft Facebook den Rücken kehrt.

Neuer Name, alte Probleme

Die Namensänderung von Facebook in Meta bleibt für viele Beobachter nur nettes Ablenkungsmanöver. Das mag in der Vergangenheit funktioniert haben, dies Mal ist der Versuch aber allzu durchsichtig.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!