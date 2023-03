Drohendes Verbot: Sind die Tage von TikTok gezählt?

Der Druck auf TikTok steigt: Behörden und Gesetzgeber weltweit, darunter auch die Europäische Union, haben in den vergangenen Monaten Schritte gegen die chinesische Social Media-Plattform ergriffen.

USA bewegen sich Richtung TikTok-Verbot

Besonders hart könnte es in den Vereinigten Staaten kommen. Dort hat die Regierung um US-Präsident Joe Biden nun erste Schritte unternommen, um TikTok zu verbieten. Auch denkbar wäre, dass der chinesische Mutterkonzern von TikTok, ByteDance, die App verkauft.

Ein entsprechender Gesetzentwurf, der von Mitgliedern beider Parteien unterstützt wird, liegt dem Kongress bereits vor. Ob dieser tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, ist unklar. Doch viele Beobachter halten es mittlerweile für möglich, dass TikTok in den Vereinigten Staaten bald nicht mehr verfügbar sein wird.

TikTok ist auf vielen Diensthandys bereits verboten

Bereits im Februar hatte das Weiße Haus angekündigt: Von Diensthandys aller Bundesbehörden soll TikTok gelöscht werden. Zahlreiche amerikanischen Bundesstaaten und Universitäten haben ähnliche Schritte unternommen.

Auch in Europa gehen Behörden gegen TikTok vor: Mitarbeite der EU-Kommission dürfen die App auf ihren Dienstgeräten nicht mehr nutzen. Und im Vereinigten Königreich empfiehlt die BBC all ihren Mitarbeiten, TikTok zu deinstallieren.

Ist TikTok gefährlich?

Befürworter eines TikTok-Verbots argumentieren mit Gründen der nationalen Sicherheit. Denn die Liste der TikTok-Skandale ist lang: So musste die App etwa zugeben, dass Mitarbeiter bei TikToks Mutterfirma ByteDance TikTok genutzt haben, um amerikanische Journalisten auszuspionieren. Und erst in der vergangenen Woche hat ein Ex-TikTok-Mitarbeiter vor dem US-Kongress ausgesagt, das Unternehmen verheimliche seine Verbindungen zur chinesischen Regierung.

Auch wird TikTok immer wieder vorgeworfen, chinesische Propaganda zu verbreiten. So wurde die App dabei erwischt, wie sie das Wort "Arbeitslager" zensierte, was Informationen über die Unterdrückung der Uiguren in China verschwinden ließ. Auch Informationen über das Massaker des "Tiananmen Square" wurden von Moderatoren der App unterdrückt. Und im Ukraine-Krieg serviert der TikTok-Algorithmus vielen Usern russische Propaganda.

TikTok als geopolitischer Spielball

Nun droht TikTok, ein geopolitischer Spielball zu werden. Denn in einer Zeit, in der sich China klar als Partner Russlands inszeniert und chinesische Luftobjekte über den Vereinigten Staaten abgeschossen werden, weisen einige Politiker und Beobachter auf das Ungleichgewicht hin: In China sind fast alle amerikanischen und europäischen Medienplattformen gesperrt. Trotzdem können chinesische Social Media-Apps weitgehend unreguliert in den USA und Europa agieren.

Dennoch gibt es auch in den Vereinigten Staaten Widerstände gegen eine Sperrung der App. Die Bürgerrechtsorganisation ACLU rät etwa von einem TikTok-Verbot ab – ein solches Verbot verstoße gegen die Meinungsfreiheit.

Gemischte Gefühle bei TikTok-Videomachern

Für viele Menschen, die auf TikTok Kanäle und Communitys aufgebaut haben, wäre ein Verbot ein harter Schlag. "Für mich wäre es sehr schade", sagt Anne-Dorette Ziems, die auf ihrem Account @annesnerdnight über wissenschaftliche Themen macht. "TikTok ist die Plattform, auf der ich am meisten Reichweite habe und wo auch der Austausch mit der Community am besten funktioniert."

Sie rechnet damit, dass ein Verbot in den USA auch den deutschen Markt verändern würde – selbst wenn TikTok in Europa erlaubt bleibt. Aber: "Ehrlich gesagt fände ich es auch ein bisschen interessant", sagt sie. "Es stehen bestimmt schon ein paar Firmen in den Startlöchern, die dann eine neue App raushauen."