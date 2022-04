Drei Twitter-Alternativen – und eine, die wir noch nicht kennen

Das Problem: Mastodon ist technisch deutlich anspruchsvoller als Twitter. Für wenig versierte User ist es nicht leicht, sich dort zurechtzufinden. Auch sorgt das dezentrale Netzwerk-System immer wieder für technische Probleme. Aktuell hat Mastodon noch wenige User. Zwar erlebt die Plattform gerade einen großen Zuwachs – doch ob eine große Zahl von Twitter-Usern die Nachteile von Mastodon in Kauf nehmen und die Plattform noch viel größer machen wird, ist fraglich.

Die Twitter-Alternativen Discord und Reddit

Wer Twitter weniger zum Bloggen und mehr zum Vernetzen mit Communities nutzt, der kann dem "Microblogging"-Format auch einfach den Rücken kehren und sich mit Leuten mit ähnlichen Interessen woanders austauschen. Die zwei populärsten Plattformen hierfür sind Discord und Reddit. Beide verlangen von neuen Usern ein wenig Eingewöhnungszeit, bieten aber gigantische internationale Communities zu praktisch jedem Thema.

Die Twitter-Alternative, die wir noch nicht kennen

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Twitter-Klone veröffentlicht: Parler, Gettr, Gab und zuletzt Donald Trumps persönliche Plattform Truth Social versprechen allesamt, Twitter-Alternativen ohne Einschränkungen und mit Fokus auf Meinungsfreiheit zu sein. In der Praxis sieht das oft anders aus – so verbietet Truth Social zum Beispiel "sexuelle Inhalte und Sprache". Bisher gab es wenig Interesse an diesen Plattformen: Das Publikum besteht zum großen Teil aus politisch Rechten und Verschwörungstheoretikern.

Doch sollte Elon Musk seine Übernahme von Twitter durchsetzen und wie angekündigt deutlich mehr erlauben als bisher, könnte das mit einer Zunahme an Belästigungen und Hassrede verbunden sein. In einem solchen Fall könnte sich erneut eine neue Twitter-Alternative hervortun, diesmal jedoch von der anderen Seite als in den letzten Jahren: Mit dem Versprechen von mehr Content-Moderation, nicht von weniger. In einem Szenario, in dem Musk seine angekündigten Versprechen für Twitter umsetzt, hätte eine neu gegründete Twitter-Alternative vielleicht gute Chancen, einen Großteil der Twitter-User für sich zu gewinnen. Aber noch scheint es diese Alternative nicht zu geben.